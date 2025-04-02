Выживайте сами: Россия отказалась эвакуировать раненых с фронта на Запорожье
Российское командование приняло решение отказаться от эвакуации раненых солдат с линии фронта в Запорожской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".
Как выяснили партизаны, в Запорожской области россияне все чаще используют тактику малых групп без применения техники. Соответственно, в случае ранения никто не будет выезжать и эвакуировать оккупантов. Всех оставляют "на удачу" самим солдатам.
"Если раньше командование хотя бы на словах давало надежду на возвращение со штурма, то теперь открытым текстом заявляет, что техникой ради пары бойцов рисковать не будут - у раненых нет шансов", - пишут партизаны.
Но такое отношение командования подорвало моральное состояние и без того уставших российских солдат. Многие ищут возможность избежать таких приказов или перевестись в другие подразделения.
По данным Генштаба, на фронте с начала суток 2 апреля произошло 133 боевых столкновений. Российские оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на Покровском, Торецком и Курском направлениях.
Напомним, за минувшие сутки потери российской армии составили 1410 солдат. Также вчера Силы обороны уничтожили 10 танков, 24 боевых бронированных машин, 24 артиллерийские системы, 43 дрона и другую технику врага.
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