Виживайте самі: Росія відмовилась евакуювати поранених із фронту на Запоріжжі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

Як з'ясували партизани, у Запорізькій області росіяни все частіше використовують тактику малих груп без застосування техніки. Відповідно, у разі поранення ніхто не виїжджатиме й не евакуюватиме окупантів. Усіх залишають "на удачу" самим солдатам.

"Якщо раніше командування хоча б на словах давало надію на повернення зі штурму, то тепер відкритим текстом заявляє, що технікою заради пари бійців ризикувати не будуть - у поранених немає шансів", - пишуть партизани.

Але таке ставлення командування підірвало моральний стан і без того втомлених російських солдатів. Багато хто шукає можливість уникнути таких наказів або перевестися в інші підрозділи.