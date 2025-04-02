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Оккупанты сосредотачивают усилия на трех направлениях: какая ситуация на фронте

Среда 02 апреля 2025 17:24
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Оккупанты сосредотачивают усилия на трех направлениях: какая ситуация на фронте Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На фронте с начала суток 2 апреля произошло 133 боевых столкновений. Российские оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на Покровском, Торецком и Курском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Купянском направлении враг с начала суток совершил четыре попытки продвинуться к нашим позициям в районе населенных пунктов Загрызово и Новая Кругляковка, три из которых успешно отбили украинские защитники, одно боестолкновение продолжается.

Агрессор 15 раз атаковал позиции наших войск на Лиманском направлении. Вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Новолюбовка, Колодязи, Ямполовка и Диброва в настоящее время продолжаются семь боестолкновений.

На Харьковском направлении с начала суток противник активных действий не проводил.

На Северском направлении Силы обороны отбили пять штурмовых действий вражеских войск в районах Белогоровки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении наши защитники успешно отбили шесть атак противника в районе Часового Яра и в сторону Новомаркового, Ступочек и Предтечино.

На Торецком направлении враг 21 раз атаковал позиции наших войск в районах Торецка, Озаряновки, Дилиевки, Крымского и Леонидовки. До сих пор продолжаются шесть боестолкновений.

Высокая активность врага пока сохраняется на Покровском направлении. Сорок шесть раз сегодня здесь начинались столкновения различной интенсивности. Украинские воины отбили вражеские атаки в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Сухая Балка, Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Зеленое, Новый Труд, Котлино, Удачное, Котляровка, Успеновка и Андреевка. Украинские защитники дают оккупанту достойный отпор, бои продолжаются.

Оккупанты семь раз пытались прорваться в направлении Разлива, Днепроэнергии, Веселого и в районе Бурлацкого на Новопавловском направлении, были остановлены нашими защитниками.

На Гуляйпольском направлении агрессор нанес авиаудары в районах Гуляйполя, Железнодорожного, Новодаровки и Новополя неуправляемыми авиационными ракетами, сбросил КАБы на Великомихайловку и Камышеваху. Кроме того, в районе населенных пунктов Привольное и Новоселка Силы обороны успешно отбили пять вражеских атак.

Продолжаются бои в районах населенных пунктов Степное, Малые Щербаки и Каменское на Ореховском направлении. Всего за сегодня враг десять раз шел вперед на позиции наших войск.

На Приднепровском направлении враг дважды безуспешно штурмовал позиции наших защитников.

В Курской области украинские защитники отбили 13 атак захватчиков, еще четыре боестолкновения продолжаются. Кроме этого, враг нанес два авиационных удара с применением трех управляемых бомб.

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 918 тысяч военных.

В частности, за минувшие сутки потери российской армии составили 1410 солдат. Также вчера Силы обороны уничтожили 10 танков, 24 боевых бронированных машин, 24 артиллерийские системы, 43 дрона и другую технику врага.

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