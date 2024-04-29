ЕС должен разработать современную версию "плана Маршалла" для Украины и Молдовы, - Санду

Европейский союз должен разработать современную версию "плана Маршалла" США времен Второй мировой войны, но на этот раз необходимо направить усилия на восстановление Украины и Молдовы.

Об этом заявила президент Молдавии Майя Санду на ежегодной бюджетной конференции ЕС в Брюсселе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractive .

"Подобно тому, как после Второй мировой войны Западной Европе был предложен экономический спасательный круг в виде американского "плана Маршалла", Молдова и Украина нуждаются в четко сфокусированном эквиваленте 21-го века от Европейского союза", - сказала Санду.

Подписанный бывшим президентом США Гарри Трумэном в 1948 году "план Маршалла" - назван в честь тогдашнего госсекретаря Джорджа Маршалла - предоставил миллиарды долларов экономической помощи европейским странам, разоренным Второй мировой войной.

"План Маршалла" был разработан и воплощен, чтобы показать истощенному войной континенту, что капитализм и демократия являются лучшим путем, чем что-либо предложенное коммунизмом. Сегодняшняя современная версия такого плана также должна предложить подобную надежду тем, кто стремится к членству в ЕС", отметила президент Молдовы.

По ее мнению, бюджет ЕС должен не только финансировать критические зеленые, цифровые и инфраструктурные проекты, но и направлен на "защиту ценностей", которые находятся под угрозой со стороны "сил с мрачным видением" европейского континента.

"Нам также нужно инвестировать в спасение жизней, восстановление мира и защиту свободы в ключевые моменты истории", - добавила Санду.

В то же время она выразила оптимизм по поводу способности Европы противостоять вызовам безопасности, вызванным агрессией России против Украины.