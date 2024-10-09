Военного Гнездилова, который публично ушел в СЗЧ, задержали

Правоохранители сообщили о задержании военнослужащего 56-й отдельной мотопехотной бригады. Он самовольно покинул место службы и публично об этом заявлял.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственное бюро расследований.

Источники РБК-Украина сообщили, что речь идет о Сергее Гнездилове.

По данным ДБР, военнослужащий 56 отдельной мотопехотной бригады самовольно покинул воинскую часть и сообщил об этом через соцсети 21 сентября.

А уже 23 сентября 2024 Донецкая спецпрокуратура в сфере обороны Восточного региона по факту публикаций в СМИ открыла производство по дезертирству военнослужащего и поручила расследование Бюро.

Впоследствии в бригаде Гнездилова также было назначено служебное расследование. По его результатам было установлено, что военный "совершил действия, содержащие признаки уголовного правонарушения".

Также установлено, что в начале сентября военный был направлен в госпиталь для медосмотра ВЛК. Но он обследования не проходил и в медучреждении не находился. После определенного срока ВЛК к месту несения службы не вернулся и в течение двух недель фактически скрывался от правоохранителей.

Следует заметить, что у себя в Facebook Гнездилов также написал о задержании.

СЗЧ – нарушение, которое предусматривает ответственность по статье 407 Уголовного кодекса Украины. Наказание может включать содержание в дисциплинарном батальоне до двух лет или лишение свободы до трех лет.