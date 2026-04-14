Военный сбор останется и после войны: Зеленский подписал закон

Почему это важно

Принятие законопроекта №15110 стало частью выполнения пакета из десяти критически важных законов, необходимость которых для получения международной финансовой поддержки ранее подчеркивал президент Владимир Зеленский.

Как отмечала премьер-министр Юлия Свириденко во время встречи с председателями комитетов, это решение было необходимо для соблюдения условий кредитной программы МВФ и европейской инициативы Ukraine Facility.

В результате 7 апреля Верховная Рада 257 голосами поддержала документ в целом, установив, что военный сбор будет продолжать действовать еще в течение трех лет после завершения войны.

По расчетам Министерства финансов, такой шаг позволит ежегодно привлекать в государственный бюджет около 140 млрд гривен.

Какими будут ставки сбора в течение этого трехлетнего периода