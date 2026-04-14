Військовий збір залишиться і після війни: Зеленський підписав закон

Чому це важливо

Ухвалення законопроєкту №15110 стало частиною виконання пакета з десяти критично важливих законів, необхідність яких для отримання міжнародної фінансової підтримки раніше підкреслював президент Володимир Зеленський.

Як зазначала прем’єр-міністр Юлія Свириденко під час зустрічі з головами комітетів, це рішення було необхідним для дотримання умов кредитної програми МВФ та європейської ініціативи Ukraine Facility.

У результаті 7 квітня Верховна Рада 257 голосами підтримала документ у цілому, встановивши, що військовий збір продовжуватиме діяти ще протягом трьох років після завершення війни.

За розрахунками Міністерства фінансів, такий крок дозволить щороку залучати до державного бюджету близько 140 млрд гривень.

Якими будуть ставки збору протягом цього трирічного періоду - читайте у матеріалі РБК-Україна.