Средства производства Fire Point, в частности крылатая ракета "Фламинго", сыграли ключевую роль в операции Сил обороны Украины против Крымского моста. В то же время медийные скандалы вокруг производителя могут поставить под угрозу поставки оружия в войска и повлиять на боеспособность подразделений.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил военный с позывным "Джаконда", комментируя результаты операции в эфире Новини.LIVE.

По его словам, кадры успешных операций, которые впоследствии попадают в СМИ и социальные сети, являются лишь финальным этапом длительной и сложной подготовительной работы.

"Кадры, которые попадают в СМИ и интернет, - это уже верхушка айсберга. А перед этим стоит очень много кропотливой работы: планирование, подготовка, накопление средств и в целом большой перечень мероприятий, которые необходимо провести для реализации такой операции. Поэтому она является сверхсложной. В ней были задействованы значительные силы. И, как мы видим, результат очень эффективный. Это демонстрирует профессионализм наших Сил обороны, офицеров и военных, которые реализовывали эту операцию", - отметил он.

Отдельно военный отметил возможности украинского оборонно-промышленного комплекса, в частности производителей беспилотных систем и ракетного вооружения.

По его словам, одним из ключевых средств в этой операции стала крылатая ракета "Фламинго", которая имеет самую большую боевую часть среди примененных средств.

"Наш ОПК также показал, насколько мощной сегодня является беспилотная составляющая украинских производителей. И, как мы видим, даже тот же скандальный "Фламинго", как бы его ни скандалили, раз за разом демонстрирует эффективность. То же касается Fire Point, FP-1 и FP-2. Одним из ключевых ракетных средств, а именно крылатых ракет, был "Фламинго" - с самой большой боевой частью. И поэтому мы достигли значительного результата", - сказал "Джаконда".

Он также подчеркнул, что во время операции использовалось значительное количество беспилотных аппаратов разных типов. По его оценке, это свидетельствует о развитии украинского производства и способности страны выпускать широкий спектр беспилотных систем.

В то же время военный обратил внимание на последствия информационных скандалов вокруг украинских производителей вооружения.

По его мнению, публичное давление на компании, продукция которых используется Силами обороны, может создавать риски для бесперебойных поставок оружия на фронт.

"Скажу честно: все это напрямую зависит от того, насколько наш тыл не будет разводить зраду. Давайте будем честными: Fire Point сейчас является одним из ключевых средств в Силах обороны. И когда вокруг него создают скандалы, это нарушает поставки непосредственно этих средств и приводит к нехватке обеспечения личного состава. Подразделения не могут выполнять задачи из-за того, что сокращается наличие этих средств. Соответственно, мы не можем проводить такие операции просто потому, что кто-то решил, что это средство неэффективно или кому-то выгодно это показать", - заявил он.

По словам военного, оценивать эффективность вооружения необходимо прежде всего по результатам его применения, а не на основании информационных кампаний и публичных обвинений.

"Вы же, например, не знаете, эффективно это средство или нет. Кто-то что-то сказал, где-то что-то якобы украли. Но вот вы видите результат применения этого средства. Я не могу сказать, что оно неэффективно. Ежедневно оно выполняет колоссальную работу на линии соприкосновения", - подчеркнул он.

Военный отметил, что президент ранее назвал около 11 средств, которые были применены во время операции, однако этот перечень не является исчерпывающим.

Украинские компании продолжают разрабатывать и производить новые виды вооружения, и создание медийного давления вокруг каждого из них, по его словам, будет лишь снижать оборонный потенциал страны.

"Если мы начнем против каждого производителя создавать такой медийный шум внутри страны, разводить зраду, то это будет только уменьшать наш потенциал и в целом доверие к армии. Поэтому, на мой взгляд, главное - работать на военно-промышленный комплекс, который сегодня достаточно мощный. Необходимо поддерживать его развитие, а не создавать дополнительные проблемы для тех, кто обеспечивает Силы обороны средствами поражения", - подытожил боец.