Засоби виробництва Fire Point, зокрема крилата ракета "Фламінго", відіграли ключову роль в операції Сил оборони України проти Кримського мосту. Водночас медійні скандали навколо виробника можуть поставити під загрозу постачання зброї війську та вплинути на боєздатність підрозділів.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив військовий з позивним "Джаконда", коментуючи результати операції в ефірі Новини.LIVE.

За його словами, кадри успішних операцій, які згодом потрапляють до ЗМІ та соціальних мереж, є лише фінальним етапом тривалої та складної підготовчої роботи.

"Кадри, які потрапляють до ЗМІ та інтернету, - це вже вершина айсберга. А перед цим стоїть дуже багато кропіткої роботи: планування, підготовка, накопичення засобів і загалом великий перелік заходів, які необхідно здійснити для реалізації такої операції. Тому вона є надскладною. У ній були залучені значні сили. І, як ми бачимо, результат дуже ефективний. Це демонструє професіоналізм наших Сил оборони, офіцерів і військових, які реалізовували цю операцію", - зазначив він.

Окремо військовий відзначив спроможності українського оборонно-промислового комплексу, зокрема виробників безпілотних систем і ракетного озброєння.

За його словами, одним із ключових засобів у цій операції стала крилата ракета "Фламінго", яка має найбільшу бойову частину серед застосованих засобів.

"Наш ВПК також показав, наскільки потужною на сьогодні є безпілотна складова українських виробників. І як ми бачимо, навіть той самий скандальний "Фламінго", як би його не оскандалювали, раз за разом демонструє ефективність. Те саме стосується Fire Point, FP-1 та FP-2. Одним із ключових ракетних засобів, а саме крилатих ракет, був “Фламінго” - із найбільшою бойовою частиною. І тому ми досягли значного результату", - сказав "Джаконда".



Він також наголосив, що під час операції використовувалася значна кількість безпілотних апаратів різних типів. Це, за його оцінкою, свідчить про розвиток українського виробництва та спроможність країни виготовляти широкий спектр безпілотних систем.

Водночас військовий звернув увагу на наслідки інформаційних скандалів навколо українських виробників озброєння.

На його думку, публічний тиск на компанії, продукція яких використовується Силами оборони, може створювати ризики для безперервності постачання зброї на фронт.

"Скажу чесно: це все безпосередньо залежить від того, наскільки наш тил не буде розводити зраду. Давайте будемо чесними: Fire Point зараз є одним із ключових засобів у Силах оборони. І коли навколо нього створюють скандали, це порушує постачання безпосередньо цих засобів і спричиняє недозабезпеченість особового складу. Підрозділи не можуть виконувати завдання через те, що знижується наявність цих засобів. Відповідно, ми не можемо проводити такі операції просто через те, що хтось вирішив, що цей засіб неефективний або комусь вигідно це показати", - заявив він.

За словами військового, оцінювати ефективність озброєння необхідно передусім за результатами його застосування, а не на підставі інформаційних кампаній і публічних звинувачень.

"Ви ж, наприклад, не знаєте, ефективний цей засіб чи неефективний. Хтось щось сказав, десь щось нібито вкрали. Але ось ви бачите результат застосування цього засобу. Я не можу сказати, що він недієвий. Щоденно він виконує на лінії зіткнення колосальну роботу", - наголосив він.

Військовий зазначив, що президент раніше назвав близько 11 засобів, які були застосовані під час операції, однак цей перелік не є вичерпним.

Українські компанії продовжують розробляти та виробляти нові види озброєння, і створення медійного тиску навколо кожного з них, за його словами, лише знижуватиме оборонний потенціал країни.

"Якщо ми почнемо проти кожного виробника створювати такий медійний шум усередині країни, розводити зраду, то це тільки зменшуватиме наш потенціал і загалом довіру до війська. Тому, на мою думку, головне - працювати на військово-промисловий комплекс, який сьогодні є досить потужним. Необхідно підтримувати його розвиток, а не створювати додаткові проблеми для тих, хто забезпечує Сили оборони засобами ураження", - підсумував боєць.