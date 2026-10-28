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Военный из "Рейда" объяснил, почему Украина не отвечает Москве зеркально

16:45 28.10.2026 Ср
3 мин
aimg Лев Шевченко
Военный из "Рейда" объяснил, почему Украина не отвечает Москве зеркально Фото: пожар НПЗ в Москве (Getty Images)
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Удары по Москве не следует наносить только как ответ на атаки по Киеву. Такие удары должны нести конкретную военную цель, а ограниченные средства лучше сосредоточивать на российских военных возможностях.

Об этом в подкасте РБК-Украина "ЦЕ БАЗА" рассказал Иван Киричевский, военнослужащий 413-го полка СБС "Рейд" и эксперт по вооружениям Defense Express.

Военная цель вместо эмоций

По словам Киричевского, на эмоциях после российских атак хочется, чтобы подобное происходило и у россиян. Он отметил, что разговор записывали в день, когда снова ударили по Южному мосту. В то же время, по его мнению, Украине нужно чем-то отличаться от России, а степень цивилизованности применения военной силы состоит в том, что она должна нести конкретную военную цель.

Оправданными он назвал, в частности, расход нескольких ракет "Нептун" на уничтожение стратегически важного военного завода или на уничтожение Су-34 на земле. Также он вспомнил дальнобойные удары дронами: по его словам, были поражены два российских дата-центра, в том числе дата-центр "ВКонтакте", поразивший его полк вместе с другими полками СБС.

Почему важный результат для фронта

Киричевский отметил, что российское государство имеет уязвимые места, такие как дата-центры. По его словам, Россия принимает меры по защите критической инфраструктуры, но на любое действие есть противодействие. Другое дело, по его мнению, - гнаться за тем, чтобы сделать больно гражданским: тратить на это дефицитные средства нецелесообразно.

Он также обратил внимание, что даже у России есть лимиты: массово на одну атаку она запускает около 200 поршневых и реактивных БПЛА. По его словам, враг, который приоритезирует гражданский террор, имеет дефицит ресурсов и не может их эффективно использовать. Поэтому Украине, у которой есть еще больший дефицит, следует учиться на ошибках врага и сосредоточивать средства на поражении его военных возможностей.

Киричевский привел пример: уничтожение шести носителей КАБов, то есть Су-34, может быть неощутимым для Киева, но означает, что, например, в Сумах станет легче. Результатом, к которому нужно стремиться, он назвал ситуацию, когда в масштабах России становится хуже, а в масштабах Украины - легче. Он подчеркнул, что это его субъективное мнение, которое может не отражать коллективную позицию.

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В ночь на 16 июня украинские дроны поразили Московский НПЗ, после чего на территории завода вспыхнул пожар. В Генштабе ВСУ отметили, что завод участвует в обеспечении российской армии, а его мощность превышает 12 миллионов тонн нефти в год.

Впоследствии атака украинских дронов 20 сентября остановила работу Московского нефтеперерабатывающего завода, принадлежащего "Газпромнефти".

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