ua en ru
Вт, 03 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Miltech

Военный объяснил, реально ли десантировать наземных роботов на Москву

10:45 03.11.2026 Вт
2 мин
aimg Лев Шевченко
Военный объяснил, реально ли десантировать наземных роботов на Москву Фото: Виктор Павлов (РБК-Украина)
Додати як бажане джерело в Google

Десантировать наземные роботизированные комплексы в Москву вполне реально, но для этого нужны носители и устойчивая связь. Также следует учесть приземление робота и риск сбития носителя средствами ПВО.

Об этом в подкасте "ЦЕ БАЗА" сообщил Виктор Павлов, офицер батальона НРК 3-й штурмовой бригады и основатель школы НРК.

Идею десантирования наземных роботизированных комплексов на большие расстояния, в частности, на Москву, Виктор Павлов считает вполне выполнимой.

По словам офицера, реализация зависит от двух факторов. Первый - носители: НРК нужно доставить к месту. Второй - связь, позволяющая управлять комплексом. Это вполне реально, подчеркнул Павлов.

Сбрасывать FPV-дроны на дипзабастовках, по его словам, возможно. А вот по поводу десантирования самих НРК - робот должен приземлиться и не разбиться, а использование парашютов усложняет процесс.

Еще один фактор - ПВО, которая, по словам Павлова, может сбить носитель беспилотного средства.

Читайте также: РФ начала применять новые "шахедоподобные" дроны, ВСУ показали кадры уничтожения

Тактику десантирования НРК осенью впервые применил Третий армейский корпус: в сентябре его подразделение ударных НРК NC13 во время операции "Вивальди" десантировал роботов-камикадзе с тяжелых бомберов более 10 километров вглубь тыла. Также сообщалось, что бойцы батальона Alter Ego 93-й бригады разработали технологию высокоточного десантирования боевого НРК на десятки километров от линии боевого столкновения с помощью дрона.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Miltech Вторжение России в Украину
Новости
Под ударом Днепр, Харьков, Ладыжин: все о последствиях атаки по Украине (фото)
Под ударом Днепр, Харьков, Ладыжин: все о последствиях атаки по Украине (фото)
Аналитика
Демократы начнут "кошмарить" Трампа, а для Украины будут два сложных года: интервью с Шамшуром
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина Демократы начнут "кошмарить" Трампа, а для Украины будут два сложных года: интервью с Шамшуром