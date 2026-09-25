ua en ru
Пт, 25 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Miltech

Третий корпус впервые в мире десантировал НРК с бомберов в тыл врага: детали операции (видео)

07:56 25.09.2026 Пт
4 мин
aimg Лев Шевченко
Третий корпус впервые в мире десантировал НРК с бомберов в тыл врага: детали операции (видео) Фото: скриншот с видео (Третий корпус)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Третий армейский корпус впервые в истории применил тактику десантирования наземных роботизированных комплексов (НРК) с тяжелых бомберов "Грифон". Во время операции "Вивальди" оккупантов атаковали НРК-камикадзе, заброшенные более чем на 10 километров вглубь тыла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Третьего армейского корпуса.

Технопрорыв, которого не было нигде в мире

Командир подразделения ударных наземных комплексов NC13 в составе Третьей отдельной штурмовой бригады Третьего армейского корпуса с позывным "Макар" рассказал, что систему сброса НРК с БпЛА бойцы используют уже около четырех-пяти месяцев. По его словам, до этого ни одно подразделение в мире не десантировало наземных роботов по воздуху - и тем более не делало этого системно на поле боя.

Тактику рассматривают как часть диверсионных операций, направленных на уничтожение врага глубоко в тылу и в тайниках, захват вражеских пилотов и нарушение логистики. Наземные роботы уже использовались для захвата пленных, а также для удержания позиций в течение 45 дней с установленным пулеметом.

По словам "Макара", подразделение потратило немало времени на разработку системы: нужно было выяснить, как крепить НРК к дрону, как аппарат будет вести себя в воздухе, каким боекомплектом его оснащать, как поддерживать связь и планировать миссии - а также дольше скрывать от врага, откуда само поступает удар.

Первая попытка была неудачной, вторая - успешной

Первую операцию по сбросу НРК бойцы NC13 провели вместе с батальоном беспилотных систем Третьей штурмовой бригады: пилоты доставили и сбросили двух роботов в 15 километрах от линии фронта.

Сброс произошел успешно, однако подразделение выбрало неудачное время для выполнения задания - враг заметил движение и открыл огонь, уничтожив оба аппарата.

В тот же день бойцы сбросили еще два НРК в тот же район, учитывая предыдущие ошибки. Второй группе удалось добраться до заданной цели - перевалочного пункта, где вражеские войска останавливались для перегруппировки и отдыха, - и уничтожить его. По словам "Макара", успех второй попытки позволил систематизировать подход и начать регулярно применять тактику на расстоянии до 15 километров в тылу врага.

Концептуально к идее десантирования подразделение пришло еще в ноябре 2025 года, когда достигло уровня ударной бригады с НРК. Тогда командир поручил инженерам разработать аппарат, адаптированный к переносу и сбросу с дрона.

Эффективность и психологическое влияние на врага

По словам командира, успешность операций по сбросу НРК составляет около 80% благодаря координации между всеми привлеченными подразделениями - от мастерской и плановой группы до операторов на дежурстве.

Помимо боевых задач, работы используют и для "свободной охоты" вдоль логистических маршрутов врага: по словам "Макара", в одной из операций единственный НРК вывел из строя двоих и ранил еще четырех вражеских солдат.

Такие действия, по наблюдениям подразделения, вызывают у врага панику и вынуждают командование россиян запрещать движение по отдельным маршрутам и переводить позиции на полную боевую готовность. В одном из случаев, рассказал "Макар", ликвидация одного вражеского солдата наземным роботом привела к отмене запланированного механизированного штурма.

Командир NC13 обратился к командирам других батальонов и бригад с призывом развивать направление наземных роботизированных комплексов, подчеркнув, что робототехника позволяет сохранять жизнь личного состава.

Почему бомберы назвали "Грифон"

Название бомберов связано с позывным пулеметчика NC13 Григория Баха - "Грифон", пропавшего без вести во время боев за Андреевку в 2023 году, когда подразделение еще было штурмовым взводом в составе второго штурмового батальона. По словам "Макара", каждая такая операция - это способ отдать должное собратью и отомстить за него.

Читайте также: Людей мало, компоненты импортные: производитель БПЛА на оптоволокне 3DTech – о вызовах отрасли

Между тем наземные роботизированные комплексы активно развивают и другие страны: хорватский производитель Rheinmetall Unmanned Vehicles провел полевые испытания тяжелого НРК MV-8 Komodo, который научился дистанционно наводить мостовые переправы для прохода техники, а также протестировал пакет автономного управления, позволяющий работу самостоятельно двигаться по маршруту.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Miltech Вторжение России в Украину Дрони
Новости
Дроны атаковали сразу несколько регионов России: НПЗ, завод "Алмаз-Антея" и Сочи
Дроны атаковали сразу несколько регионов России: НПЗ, завод "Алмаз-Антея" и Сочи
Аналитика
У Польши нет другого врага, кроме России: интервью с послом Украины Василием Боднарем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир У Польши нет другого врага, кроме России: интервью с послом Украины Василием Боднарем