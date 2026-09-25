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Опередили США: в Украине научили дроны точно десантировать НРК в тыл врага

13:12 25.09.2026 Пт
2 мин
aimg Лев Шевченко
Опередили США: в Украине научили дроны точно десантировать НРК в тыл врага Фото: скриншот с видео (Brave1)
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Бойцы батальона НРК Alter Ego 93-й отдельной механизированной бригады разработали технологию высокоточного десантирования боевого наземного робота на десятки километров от линии боевого столкновения с помощью дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз кластера Brave1.

Как работает технология "сумчатых" дронов

Подобные системы, известные в мире как marsupials ("сумчатые"), в США разрабатывали более 30 лет, но так и не довели до боевого применения, отмечают в Brave1.

В "сумчатой" схеме один дрон доставляет другой непосредственно в зону выполнения задания. Для реализации этого подхода в Alter Ego разработали собственный специализированный наземный роботизированный комплекс "Десантник", а также решение для точного сброса с дрона-бомбера.

Это позволяет высаживать боевого робота в глубине тыла противника, на дистанции, недостижимой для наземного передвижения НРК своим ходом.

Весь путь от идеи к боевому применению разработки занял 10 дней. По словам военных, это пока уникальная для Украины тактика, которую освоили всего несколько подразделений.

Какие результаты показал "Десантник" в бою

На счету "Десантника" уже есть подтвержденные поражения - в частности, уничтожены укрытия и личный состав противника. Оборонный кластер Brave1 обратил внимание на разработку и помог подразделению найти производителя для перехода от прототипов к серийному производству, что позволит масштабировать решения на другие части.

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Похожую тактику незадолго до этого впервые применил и Третий армейский корпус - подразделение ударных наземных комплексов "NC13" в составе Третьей отдельной штурмовой бригады десантировало НРК-камикадзе из тяжелых бомберов "Грифон" на более 10 километров вглубь тыла во время операции "Вивальди". По словам командира подразделения с позывным "Макар", бойцы работают по этой схеме уже около четырех-пяти месяцев, а успешность операций по сбросу роботов составляет примерно 80%.

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