Попытка военного переворота в Судане: иностранцев эвакуируют из страны
В Судане началась эвакуация иностранных граждан из порта Красного моря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Поскольку аэропорт закрыт, а небо небезопасно, тысячи иностранцев, включая сотрудников посольств, гуманитарных работников и студентов в Хартуме и других странах третьей по величине страны Африки, также не могли выбраться из страны.
Организация Объединенных Наций и иностранные государства призвали конкурирующих военных деятелей Судана соблюдать объявленные условия прекращения огня, которые в основном игнорировались, и открыть безопасный проход как для бегущих гражданских лиц, так и для поставки крайне необходимой помощи.
Некоторые иностранные граждане уде эвакуировались из порта Красного моря. Ожидается, что западные страны пришлют самолеты за своими гражданами из Джибути, хотя суданская армия заявила, что аэропорты в Хартуме и крупнейшем городе Дарфура Ньяла закрыты, и неизвестно, когда это станет возможным.
Ранее мы писали, что армия Судана заявила, что согласилась помочь в эвакуации иностранных граждан через военные действия в стране.
Напомним, вооруженные силы Судана заявили, что им удалось подавить попытку переворота в стране, однако военные действия еще будут продолжаться.
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