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Спроба військового переворота в Судані: іноземців евакуюють з країни

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Судан, Неділя 23 квітня 2023 02:45
Спроба військового переворота в Судані: іноземців евакуюють з країни Фото: Судан евакуює іноземців через військові дії в країні (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У Судані розпочалась евакуація іноземних громадян з порту Червоного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Оскільки аеропорт закритий, а небо небезпечне, тисячі іноземців, включаючи співробітників посольств, гуманітарних працівників і студентів у Хартумі та інших країнах третьої за величиною країни Африки, також не могли вибратися з країни.

Організація Об’єднаних Націй та іноземні держави закликали конкуруючих військових діячів Судану дотримуватися оголошених умов припинення вогню, які здебільшого ігнорувалися, і відкрити безпечний прохід як для цивільних осіб, які втікають, так і для постачання вкрай необхідної допомоги.

Деякі іноземні громадяни почали евакуюватися з порту Червоного моря. Очікується, що західні країни надішлють літаки за своїми громадянами з Джібуті, хоча суданська армія заявила, що аеропорти в Хартумі та найбільшому місті Дарфуру Ньяла є закритими, і невідомо, коли це стане можливим.

Раніше ми писали, армія Судану заявила, що погодилася допомогти в евакуації іноземних громадян через військові дії в країні.

Нагадаємо, збройні сили Судану заявили, що їм вдалося придушити спробу перевороту в країні, однак військові дії ще триватимуть.

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