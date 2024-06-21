Нужно ли идти в ТЦК исключенным из военного учета: объяснение юриста

Многие мужчины в Украине были признаны непригодными к службе и сняты с военного учета еще до начала полномасштабного вторжения. Сейчас в Минобороны говорят, что им тоже нужно идти в ТЦК и обновлять данные. С другой стороны, по состоянию на сегодняшний день в Украине нет ни одного документа, который позволял бы проводить пересмотр исключения из учета на ВВК.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала адвокат юридической компании "Riyako&Partners" К атерина Анищенко . Она объяснила, нужно ли обновлять данные, посещать ТЦК и СП мужчине, снятому с военного учета с исключением из военного учета по состоянию здоровья еще до начала действия военного положения.

Нужно ли обновлять данные исключенным из военного учета

Нужно ли обновлять данные и идти в ТЦК мужчине, которого полностью сняли с учета и с исключением из военного учета по состоянию здоровья еще до начала большой войны?

"Да, в ТЦК идти необходимо. Это неоднократно отмечали в Министерстве обороны в своих разъяснениях. Исключенный из учета также должен прийти в ТЦК, чтобы обновить свои данные о том, что он действительно исключен из учета и получить об этом справку", – объясняет Катерина Анищенко.

Если вручат повестку тому, кто исключен из учета

Даже тем, кто ранее был исключен из учета по состоянию здоровья, могут вручать повестки на прохождение ВЛК, отмечает специалист.

"Однако, по моему субъективному мнению как юриста, это не законно. Поскольку пересмотр такой нормы на ВВК не предусмотрен ни одним нормативно-правовым актом. По состоянию на сегодня в Украине отсутствуют какие-либо документы, которые бы позволяли проводить пересмотр, если лицо уже было снята с военного учета по состоянию здоровья. Об этом следует заявлять при общении с представителями ТЦК", – советует Катерина Анищенко.

Если вы исключены из учета по состоянию здоровья, а вас отправляют на ВВК для пересмотра этого решения, адвокат советует обжаловать это в судебном порядке.

"Мужчина теоретически может получить направление на ВВК, но может обжаловать такое направление в судебном порядке. Также для этого может потребоваться помощь адвоката. Он может заранее подготовить разъяснение в письменном виде о том, что в настоящее время нет нормативно-правового акта, которым снятый с военного учета должен быть направлен на пересмотр по ВВК", – говорит она.

Недавно ее коллеги, добавляет адвокат, обращались по похожему случаю к одному из военкоматов в Украине. Там сообщили, что лицо, снятое с военного учета, не является военнообязанным, и такому мужчине не нужно являться в ТЦК.

"Хотя именно с такой трактовкой я не совсем соглашаюсь. Ведь в Минобороны декларируют, что надо появляться и восстанавливать свои данные. То есть имеет место противоречивый момент. С одной стороны, обновлять данные надо всем мужчинам от 18 до 60 лет. А с другой, на законодательном уровне это не предусмотрено. Поэтому иногда имеет место такая разноплановая трактовка", – подчеркивает собеседница.