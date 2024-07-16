ua en ru
Вт, 16 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Какие последствия для тех, кто не обновит данные и не станет на учет до 16 июля: ответ Минобороны

Украина, Вторник 16 июля 2024 10:56
UA EN RU
Какие последствия для тех, кто не обновит данные и не станет на учет до 16 июля: ответ Минобороны Фото: обновление данных и военный учет до 16 июля (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова, Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

В Министерстве обороны Украины рассказали об ответственности граждан, которые не обновят свои персональные данные или не станут на военный учет до 16 июля. Согласно разъяснениям, следует различать две категории ответственных лиц.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Повестки по почте и штрафы. 14 вопросов в Минобороны по мобилизации после 16 июля".

Ответственность для первой категории

Граждане, состоящие на учете, но не обновившие свои данные, могут быть привлечены к ответственности по части третьей статьи 210-1 КУоАП (нарушение законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации).

Ответственность для второй категории

Лица, не вставшие на военный учет и не обновившие свои данные, могут быть привлечены к административной ответственности по части третьей статьи 210 КУоАП (нарушение правил военного учета).

В случае уклонения от учета после предупреждения руководителя ТЦК и СП они могут быть привлечены к уголовной ответственности по части первой статьи 337 УКУ и к административной ответственности по части третьей статьи 210-1 КУоАП (нарушение законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации).

Привлечение к ответственности

В Минобороны подчеркивают, что автоматическое привлечение к ответственности не предусмотрено. В случаях нарушения правил военного учета или законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации, ТЦК СП будет направлять письменное уведомление в органы Нацполиции Украины о задержании таких граждан и доставлении в ТЦК для привлечения к ответственности и обеспечения исполнения воинской обязанности.

Процедура вручения повесток

Повестки, сформированные с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, после подписания руководителем ТЦК квалифицированной электронной подписью могут:

  • централизованно печататься вместе с описанием вложения и направляться военнообязанным и резервистам средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением с описанием вложения и уведомлением о вручении;
  • вручаться военнообязанным и резервистам во время оповещения.

Мобилизационный ресурс

Указывается, что определение объема мобилизационного ресурса осуществляется на уровне высших органов военного управления государства. В Минобороны отмечают, что не все выполнившие требования нового закона о мобилизации по обновлению персональных данных будут подлежать мобилизации.

Что предшествовало

Напомним, новый закон о мобилизации, который накануне приняла Рада, обязал граждан Украины с 18 мая в течение 60 дней обновить свои военно-учетные данные.

Следовательно, обновить свои данные можно, сходя в территориальные центры комплектования или ЦПАУ, а также в приложении "Резерв+".

В Минобороны ранее отмечали, что подтверждает факт обновления данных метка времени в электронном или бумажном военно-учетном документе.

Также недавно сообщалось о том, что украинских мужчин, не обновивших военно-учетные данные, после 16 июля могут объявлять в розыск.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мобилизация в Украине
NEWS
Повестки по почте и штрафы. 14 вопросов к Минобороны о мобилизации после 16 июля
Повестки по почте и штрафы. 14 вопросов к Минобороны о мобилизации после 16 июля
DAILY
Александр Сенкевич: Николаевцы страдают, но помнят, что все происходит из-за России
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Александр Сенкевич: Николаевцы страдают, но помнят, что все происходит из-за России