Статус в "Резерв+" и без ВВК: как упростили воинский учет для людей с инвалидностью

Военный учет в Украине станет более удобным для людей с инвалидностью. Вчера правительство приняло изменения в постановления соответствующих постановлений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Екатерину Черногоренко в Facebook.
По словам Черногоренко, данные об инвалидности будут автоматически отображаться в приложении "Резерв+". По ее данным, Министерство обороны уже работает над этой функцией.
"Это уберет необходимость проходить ВВК или носить с собой дополнительные документы", - пояснила она.
Также упрощается процедура определения непригодности:
"Чтобы бегали данные, а не люди. Эти изменения - уверенный шаг упрощения бюрократических процедур. Мы обязательно сообщим, как только сервис станет доступным в "Резерв+", - подчеркнула заместитель министра.
Напомним, что вчера, 14 февраля, Кабинет министров утвердил ряд изменений, касающихся лиц с инвалидностью.
В частности, их запретили направлять на прохождение военно-врачебной комиссии.
Заметим, что ранее РБК-Украина писало, с какими болезнями не могут мобилизовать.
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