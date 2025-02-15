Статус в "Резерв+" и без ВВК: как упростили воинский учет для людей с инвалидностью

По словам Черногоренко, данные об инвалидности будут автоматически отображаться в приложении "Резерв+". По ее данным, Министерство обороны уже работает над этой функцией.

"Это уберет необходимость проходить ВВК или носить с собой дополнительные документы", - пояснила она.

Также упрощается процедура определения непригодности:

копии документов, подтверждающих инвалидность, можно будет заверить собственной подписью, без помощи нотариуса. Однако это не касается медицинских документов;

подать документы можно через родителей, опекунов или законных представителей;

постановление ВВК будет приниматься без личного присутствия и медосмотра, ведь представленных документов будет достаточно.

"Чтобы бегали данные, а не люди. Эти изменения - уверенный шаг упрощения бюрократических процедур. Мы обязательно сообщим, как только сервис станет доступным в "Резерв+", - подчеркнула заместитель министра.