Статус у "Резерв+" та без ВЛК: як спростили військовий облік для людей з інвалідністю

Військовий облік в Україні стане зручнішим для людей з інвалідністю. Вчора уряд ухвалив зміни до постанов відповідних постанов.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони України Катерину Черногоренко у Facebook.
За словами Черногоренко, дані про інвалідність будуть автоматично відображатись у застосунку "Резерв+". За її даними, Міністерство оборони вже працює над цією функцією.
"Це прибере необхідність проходити ВЛК або носити з собою додаткові документи", - пояснила вона.
Також спрощується процедура визначення непридатності:
"Щоб бігали дані, а не люди. Ці зміни - впевнений крок спрощення бюрократичних процедур. Ми обов’язково повідомимо, як тільки сервіс стане доступним у "Резерв+", - наголосила заступник міністра.
Нагадаємо, що вчора, 14 лютого, Кабінет міністрів затвердив низку змін, які стосуються осіб з інвалідністю.
Зокрема, їх заборонили направляти на проходження військово-лікарської комісії.
Зауважимо, що раніше РБК-Україна писало, з якими хворобами не можуть мобілізувати.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.