Статус у "Резерв+" та без ВЛК: як спростили військовий облік для людей з інвалідністю

За словами Черногоренко, дані про інвалідність будуть автоматично відображатись у застосунку "Резерв+". За її даними, Міністерство оборони вже працює над цією функцією.

"Це прибере необхідність проходити ВЛК або носити з собою додаткові документи", - пояснила вона.

Також спрощується процедура визначення непридатності:

копії документів, що підтверджують інвалідність, можна буде засвідчити власним підписом, без допомоги нотаріуса. Однак це не стосується медичних документів;

подати документи можна через батьків, опікунів чи законних представників;

постанова ВЛК прийматиметься без особистої присутності та медогляду, адже поданих документів буде достатньо.

"Щоб бігали дані, а не люди. Ці зміни - впевнений крок спрощення бюрократичних процедур. Ми обов’язково повідомимо, як тільки сервіс стане доступним у "Резерв+", - наголосила заступник міністра.