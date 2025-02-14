Кабмин запретил направление лиц с инвалидностью на ВВК

Кабинет министров утвердил ряд изменений, которые касаются лиц с инвалидностью. В частности, их запретили направлять на прохождение военно-врачебной комиссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram .

Согласно решению Кабмина, информацию о наличии у гражданина инвалидности теперь будут вносить в Единый реестр призывников, военнообязанных и резервистов по запросу лица с инвалидностью через электронный кабинет призывника, военнообязанного или резервиста. Такая информация будет отображаться в электронном военно-учетном документе.

"Установлен запрет на направление лиц с инвалидностью на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра", - уточнил Мельничук.

Также правительство разрешило подавать копию медицинского вывода о ребенке с инвалидностью до 18 лет, которая заверена органом соцзащиты, учреждением здравоохранения, органом Пенсионного фонда Украины или нотариально.