С какими болезнями не могут мобилизовать: полный перечень
Украинское законодательство определяет перечень болезней и состояний, при которых военнообязанного гражданина не могут мобилизовать. Кроме самого диагноза, ключевым является форма заболевания и тяжесть его течения.
РБК-Украина со ссылкой на приказ №490 Верховной Рады Украины рассказывает, какие болезни и медицинские состояния являются основанием для освобождения от мобилизации.
С какими болезнями не берут в армию
Военнообязанные граждане должны пройти военно-врачебную комиссию (ВВК), чтобы та определила, позволяет ли их состояние здоровья нести службу в армии.
"Каждый военнообязанный осматривается хирургом, терапевтом, невропатологом, психиатром, офтальмологом, оториноларингологом, стоматологом, дерматологом, а по медицинским показаниям - и врачами других специальностей", - указано в упомянутом приказе.
Медицинская комиссия, руководствуясь действующим законодательством и результатами осмотра военнообязанного, определяет его степень пригодности к службе. Есть четыре оценки состояния здоровья военнообязанных, которые влияют на его мобилизацию:
- годен к службе;
- непригоден с исключением с военного учета (этот статус предоставляют при тяжелых болезнях, которые прогрессируют и не поддаются лечению);
- временно непригоден (после курса лечения военнообязанный должен повторно пройти ВВК);
- годен к службе в ограниченных условиях (тогда человека призывают на службу в военные части обеспечения, учебные центры, подразделения связи и т.д.).
Подчеркнем, что часто ключевым моментом при решении о мобилизации является именно степень тяжести болезни, ее форма, а не наличие самого диагноза. Во многих случаях ВВК имеет право принять решение в индивидуальном порядке.
Туберкулез и вирусные гепатиты
Больного исключают с военного учета, если у него активный туберкулез легких с выделением микобактерий и (или) при наличии распада легочной ткани, а также если есть активный, прогрессирующий туберкулез других органов внелегочной локализации.
Но если активный туберкулез легких без выделения микобактерий и распада легочной ткани; и внелегочный туберкулез в период основного курса лечения, или же человек считается "клинически излеченным", то его могут признать ограниченно годным в военное время.
Вирусные гепатиты В15-В19 всех хронических форм при тяжелом течении дают право на исключение из военного учета, но если нарушение функций умеренной формы или нарушений нет - человека признают ограниченно годным или годным.
ВИЧ
Вирус иммунодефицита человека при четвертой стадии освобождает от мобилизации. А вот при I-III стадиях и бессимптомном носительстве ВИЧ - военнообязанного определяют ограниченно годным в военное время.
Онкология
При наличии отдаленных метастазов и невозможности радикального хирургического лечения человека снимают с учета. Но при состояниях после радикального хирургического лечения первичной опухоли; рака нижней губы, рака кожи - годность определяется индивидуально.
Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей (С81-С96) и т.п - если это прогрессирующая форма со значительными изменениями в крови, тогда человека снимают с военного учета, в других случаях - годность к военной службе или ограниченная годность определяется индивидуально.
Доброкачественные новообразования всех локализаций освобождают от мобилизации только, если есть значительные нарушения функций, а если они умеренные или незначительные - годность определяют в каждом конкретном случеи.
Болезни крови и кроветворных органов
Если в результате прогрессирующих форм болезней крови и кроветворных органов (анемии, геморрагических состояний и т.д.) произошли нарушения функций, то человека не призовут в армию. В других случаях - пригодность и ограниченная пригодность определяется в каждом конкретном случаи.
Болезни щитовидной железы
На мобилизацию также влияют все болезни щитовидной железы, в том числе сахарный диабет и другие нарушения регуляции глюкозы, нарушения других эндокринных желез, недостаточное и избыточное питание, нарушения обмена веществ (все виды ожирения, функциональная гипербилирубинемия, липоматоз).
Если болезнь привела к нарушению функций - человека снимают с учета. Если нарушения умеренные или незначительные - то пригодность определяется индивидуально, если нарушений нет - человек пригоден к военной службе.
Расстройства психики и поведения
При резко выраженных стойких симптомах расстройства психики человека снимают с учета, при умеренно выраженных - признают ограниченно годным в военное время, при легких кратковременных легких кратковременных проявлениях - пригодность определяется индивидуально.
Также человека могут освободить от мобилизации, если у него наблюдаются стойкие расстройства психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ (алкоголя, кокаина, опиоидов и т.д.), если симптомы единичные - человека могут признать годным к службе.
С учета снимают при шизофрении, шизотипических и бредовых расстройствах, а также при тяжелой форме умственной отсталости.
Болезни нервной системы
С учета снимают больных, которые имеют значительные нарушения вследствие воспалительных болезней центральной нервной системы (все формы бактериального и неуточненного менингита, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепной и внутрипозвоночный абсцесс). При умеренных нарушениях - пригодность определяется индивидуально, без явных нарушений - человека признают годным.
Также мобилизации не подлежат люди с дегенеративными болезнями, церебральном параличе, паралитическом синдроме, болезни Паркинсона, рассеянном склерозе, всех видах дистоний, детском церебральном параличе, если эти болезни прогрессирующие и привели к нарушению функций. При умеренных нарушениях и незначительных - состояние годности определяется на усмотрение врачей.
Эпилепсия с частыми приступами освобождает от службы, а вот при редких приступах пригодность определяется индивидуально.
Болезни глаза и придаточного аппарата
Если есть снижение зрения, а также явно выраженные признаки болезней склеры, роговицы (рубцы и помутнение, дегенеративные заболевания), радужной оболочки, хрусталика (все виды катаракты), сосудистой оболочки, болезни стекловидного тела и глазного яблока, неврита зрительного нерва, болезни и поражения зрительного нерва и зрительных путей - то человека снимают с учета. Если проявления на одном глазу, или болезнь не прогрессирует, то могут признать годным.
При отслойке и разрыве сетчатки на обоих глазам человека исключают из учета, если на одном глазу - то признают ограниченно годным.
При далекозашедшей глаукоме на обоих глазах и последующих стадиях на обоих глазах - люди непригодны к службе, на начальных стадиях болезни их могут мобилизовать.
Также с учета снимают при стойком параличе двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии, а еще - близорукости или дальнозоркости любого глаза в одном из меридианов более 12,0 дптр. Мобилизации не подлежат и люди, у которых острота зрения одного глаза ниже 0,1.
Стойкая полная глухота на оба уха или глухонемота, а также двустороннее тяжелое и глубокое (3-4 степени) нарушение слуховой функции; глухота на одно ухо и тяжелая тугоухость на второе; двусторонняя прогрессирующая тяжелая тугоухость - дают право на освобождение от военной службы.
Болезни системы кровообращения
Люди с сердечной недостаточностью II-Б-III стадии (хроническая ишемическая болезнь сердца, атеросклеротическая болезнь сердца, аневризма сердца, коронарной артерии и т.д.) не подлежат мобилизации, а с сердечной недостаточностью II-А стадии могут быть ограниченно пригодными во время действия военного положения.
От мобилизации освобождаются люди с гипертонической болезнью III стадии с необратимыми структурными поражениями органов-мишеней, а также со значительными нарушениями кровообращения и функций.
Болезни органов дыхания
Непригодными к военной службе признают людей с диагнозом: стенозы гортани; парезы и параличи гортани со значительным нарушением функции голосообразования и дыхания; тяжелой формой спастической дисфонии.
Если у человека тяжелая форма хронической болезни легких (гнойные и некротические болезни, болезни плевры, хронические пневмониты и т.д.), то его освободят от мобилизации. При легком течении он может служить.
Также на службу не могут призвать человека с тяжелой персистирующей бронхиальной астмой.
Во многих случаях пригодность к службе врачи могут определять в индивидуальном порядке (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)
Болезни органов пищеварения
Челюстно-лицевые аномалии (кроме врожденных), включая аномалии прикуса со значительными нарушениями дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функций дают право на освобождение от мобилизации. А также, если у человека тяжелая форма болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, эзофагит, гастрит, гастродуоденит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, болезни аппендикса и тому подобное. При легких формах освобождение не дают.
Человека не заберут в армию при тяжелых формах язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, которые привели к значительным нарушениям.
Если у военнообязанного есть алкогольная болезнь печени, токсическое поражение печени, печеночная недостаточность, хронические гепатиты, фиброз и цирроз, болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы и эти болезни значительно нарушили функции организма, то его не мобилизуют.
Болезни кожи и подкожной клетчатки
Тяжелая форма атопического дерматита и распространенный непрерывно рецидивирующий бляшечный псориаз, а также универсальный псориаз освобождают от обязанности службы в армии. Тяжелое течение витилиго также может стать основанием для освобождения от мобилизации.
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
Больные артритом, васкулитом, ревматоидным бурситом, артрозом, остеопатией и рядом подобных недугов, которые имеют значительные нарушения функций организма, не могут быть мобилизованы.
Также на службу не могут призвать людей, у которых есть деформации пальцев кисти и стопы, которые нарушают их функции. В этот список также входят лица с ампутациями конечностей.
Если у человека кифоз и лордоз, сколиоз, остеохондроз позвоночника, спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвоночных дисков в тяжелой форме и в результате болезни нарушились функции организма, то его не заберут в армию.
Болезни мочеполовой системы
От службы освобождают больных с почечной недостаточностью (ХБП IV-V стадии), но если нарушения функций умеренные, то они подлежат мобилизации. Аналогичная ситуация с мочекаменной болезнью, циститом, аденомой и болезнью мочевого пузыря.
При тяжелых формах болезней женских половых органов, приведших к значительным нарушениям в организме, военнообязанных освобождают от мобилизации.
Врожденные аномалии и травмы
Мобилизации не подлежат люди с врожденными пороками развития нервной системы и кровообращения, врожденными пороками развития глаза, уха, лица и шеи, если эти болезни привели к явным нарушениям в организме.
Также от службы освобождаются люди после тяжелых травм и переломов черепа, позвоночника и других костей.
Важно учесть, что непригодным к военной службе могут признать людей на основании и других диагнозов, если те привели к непоправимым последствиям для организма.
Также временному освобождению от мобилизации подлежат люди с инфекционными болезнями (в том числе и венерическими), а также лица после хирургических вмешательств.
Ранее мы рассказывали о том, что основанием для отсрочки от мобилизации является наличие у жены военнообязанного мужа группа инвалидности. Однако, для отсрочки нужно предоставить в военкомат соответствующие документы.
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