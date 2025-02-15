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Статус в "Резерв+" и без ВВК: как упростили воинский учет для людей с инвалидностью

Украина, Суббота 15 февраля 2025 22:35
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Статус в "Резерв+" и без ВВК: как упростили воинский учет для людей с инвалидностью Фото: воинский учет станет удобнее для людей с инвалидностью (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Военный учет в Украине станет более удобным для людей с инвалидностью. Вчера правительство приняло изменения в постановления соответствующих постановлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Екатерину Черногоренко в Facebook.

По словам Черногоренко, данные об инвалидности будут автоматически отображаться в приложении "Резерв+". По ее данным, Министерство обороны уже работает над этой функцией.

"Это уберет необходимость проходить ВВК или носить с собой дополнительные документы", - пояснила она.

Также упрощается процедура определения непригодности:

  • копии документов, подтверждающих инвалидность, можно будет заверить собственной подписью, без помощи нотариуса. Однако это не касается медицинских документов;
  • подать документы можно через родителей, опекунов или законных представителей;
  • постановление ВВК будет приниматься без личного присутствия и медосмотра, ведь представленных документов будет достаточно.

"Чтобы бегали данные, а не люди. Эти изменения - уверенный шаг упрощения бюрократических процедур. Мы обязательно сообщим, как только сервис станет доступным в "Резерв+", - подчеркнула заместитель министра.

Напомним, что вчера, 14 февраля, Кабинет министров утвердил ряд изменений, касающихся лиц с инвалидностью.

В частности, их запретили направлять на прохождение военно-врачебной комиссии.

Заметим, что ранее РБК-Украина писало, с какими болезнями не могут мобилизовать.

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