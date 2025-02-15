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Статус у "Резерв+" та без ВЛК: як спростили військовий облік для людей з інвалідністю

Україна, Субота 15 лютого 2025 22:35
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Статус у "Резерв+" та без ВЛК: як спростили військовий облік для людей з інвалідністю Фото: військовий облік стане зручнішим для людей з інвалідністю (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Військовий облік в Україні стане зручнішим для людей з інвалідністю. Вчора уряд ухвалив зміни до постанов відповідних постанов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони України Катерину Черногоренко у Facebook.

За словами Черногоренко, дані про інвалідність будуть автоматично відображатись у застосунку "Резерв+". За її даними, Міністерство оборони вже працює над цією функцією.

"Це прибере необхідність проходити ВЛК або носити з собою додаткові документи", - пояснила вона.

Також спрощується процедура визначення непридатності:

  • копії документів, що підтверджують інвалідність, можна буде засвідчити власним підписом, без допомоги нотаріуса. Однак це не стосується медичних документів;
  • подати документи можна через батьків, опікунів чи законних представників;
  • постанова ВЛК прийматиметься без особистої присутності та медогляду, адже поданих документів буде достатньо.

"Щоб бігали дані, а не люди. Ці зміни - впевнений крок спрощення бюрократичних процедур. Ми обов’язково повідомимо, як тільки сервіс стане доступним у "Резерв+", - наголосила заступник міністра.

Нагадаємо, що вчора, 14 лютого, Кабінет міністрів затвердив низку змін, які стосуються осіб з інвалідністю.

Зокрема, їх заборонили направляти на проходження військово-лікарської комісії.

Зауважимо, що раніше РБК-Україна писало, з якими хворобами не можуть мобілізувати.

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