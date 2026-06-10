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Военный учет в 17 лет: кому нужно прийти в ТЦК до конца июля

22:42 10.06.2026 Ср
2 мин
Есть категории, кому становится на учет не нужно
aimg Анастасия Никончук
Фото: ТЦК (facebook com zt otck)

Украинцам напомнили, что юноши 2009 года рождения должны в установленные сроки стать на воинский учет, и разъяснили порядок процедуры и необходимые документы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Волынского областного ТЦК и СП в сети Facebook.

Сроки постановки на учет

Юноши, которым в 2026 году исполняется 17 лет, должны стать на воинский учет в период с 1 января по 31 июля 2026 года.

В ведомстве отмечают, что соблюдение этих сроков является обязательным требованием действующего законодательства.

Способы прохождения процедуры

Постановка на учет может быть выполнена двумя способами. Первый — личное обращение в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту проживания.

Второй — дистанционный вариант через электронную идентификацию с использованием приложения "Резерв+", где можно уточнить персональные данные.

Читайте также: Воинский учет для 17-летних: когда становиться и как это сделать через "Резерв+"

Кто не подлежит учету

Отдельные категории граждан освобождаются от постановки на учет. Речь идет о лицах, которые отбывают наказание, а также о тех, к кому применены принудительные меры медицинского характера.

Уважительные причины для пропуска сроков

В случае несвоевременного прохождения процедуры уважительными причинами могут считаться болезнь, чрезвычайные обстоятельства природного характера, пребывание на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий, а также другие факторы, которые объективно препятствовали явке или идентификации.

Перечень необходимых документов

Для постановки на учет необходимо подготовить:

  • паспорт гражданина Украины,
  • выписку из реестра территориальной громады о месте проживания,
  • при наличии — справку ВПЛ,
  • свидетельство о рождении,
  • идентификационный код,
  • документ об образовании,
  • справку с места учебы или работы (если есть),
  • четыре фотографии формата 35×45 мм без головного убора.

Напоминаем, что отдельной специальной ответственности именно для 17-летних за непостановку на воинский учет не предусмотрено. В таких случаях применяются общие нормы Кодекса Украины об административных правонарушениях, которые действуют для всех военнообязанных.

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