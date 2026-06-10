Военный учет в 17 лет: кому нужно прийти в ТЦК до конца июля

Украинцам напомнили, что юноши 2009 года рождения должны в установленные сроки стать на воинский учет, и разъяснили порядок процедуры и необходимые документы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Волынского областного ТЦК и СП в сети Facebook.
Юноши, которым в 2026 году исполняется 17 лет, должны стать на воинский учет в период с 1 января по 31 июля 2026 года.
В ведомстве отмечают, что соблюдение этих сроков является обязательным требованием действующего законодательства.
Постановка на учет может быть выполнена двумя способами. Первый — личное обращение в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту проживания.
Второй — дистанционный вариант через электронную идентификацию с использованием приложения "Резерв+", где можно уточнить персональные данные.
Отдельные категории граждан освобождаются от постановки на учет. Речь идет о лицах, которые отбывают наказание, а также о тех, к кому применены принудительные меры медицинского характера.
В случае несвоевременного прохождения процедуры уважительными причинами могут считаться болезнь, чрезвычайные обстоятельства природного характера, пребывание на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий, а также другие факторы, которые объективно препятствовали явке или идентификации.
Для постановки на учет необходимо подготовить:
Напоминаем, что отдельной специальной ответственности именно для 17-летних за непостановку на воинский учет не предусмотрено. В таких случаях применяются общие нормы Кодекса Украины об административных правонарушениях, которые действуют для всех военнообязанных.