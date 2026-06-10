Військовий облік у 17 років: кому потрібно прийти в ТЦК до кінця липня

Терміни постановки на облік

Юнаки, яким у 2026 році виповнюється 17 років, мають стати на військовий облік у період з 1 січня по 31 липня 2026 року.

У відомстві зазначають, що дотримання цих термінів є обов'язковою вимогою чинного законодавства.

Способи проходження процедури

Взяття на облік може бути виконано двома способами. Перший - особисте звернення до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання.

Другий - дистанційний варіант через електронну ідентифікацію з використанням застосунку "Резерв+", де можна уточнити персональні дані.

Хто не підлягає обліку

Окремі категорії громадян звільняються від взяття на облік. Йдеться про осіб, які відбувають покарання, а також про тих, до кого застосовано примусові заходи медичного характеру.

Поважні причини для пропуску строків

У разі несвоєчасного проходження процедури поважними причинами можуть вважатися хвороба, надзвичайні обставини природного характеру, перебування на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій, а також інші чинники, які об'єктивно перешкоджали явці або ідентифікації.

Перелік необхідних документів

Для взяття на облік необхідно підготувати: