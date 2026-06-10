Військовий облік у 17 років: кому потрібно прийти в ТЦК до кінця липня

Українцям нагадали, що юнаки 2009 року народження мають у встановлені строки стати на військовий облік, і роз'яснили порядок процедури та необхідні документи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Волинського обласного ТЦК і СП у мережі Facebook.
Юнаки, яким у 2026 році виповнюється 17 років, мають стати на військовий облік у період з 1 січня по 31 липня 2026 року.
У відомстві зазначають, що дотримання цих термінів є обов'язковою вимогою чинного законодавства.
Взяття на облік може бути виконано двома способами. Перший - особисте звернення до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання.
Другий - дистанційний варіант через електронну ідентифікацію з використанням застосунку "Резерв+", де можна уточнити персональні дані.
Окремі категорії громадян звільняються від взяття на облік. Йдеться про осіб, які відбувають покарання, а також про тих, до кого застосовано примусові заходи медичного характеру.
У разі несвоєчасного проходження процедури поважними причинами можуть вважатися хвороба, надзвичайні обставини природного характеру, перебування на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій, а також інші чинники, які об'єктивно перешкоджали явці або ідентифікації.
Для взяття на облік необхідно підготувати:
Нагадуємо, що окремої спеціальної відповідальності саме для 17-річних за непостановку на військовий облік не передбачено. У таких випадках застосовуються загальні норми Кодексу України про адміністративні правопорушення, які діють для всіх військовозобов'язаних.