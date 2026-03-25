ua en ru
Ср, 25 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Воинский учет для 17-летних: когда становиться и как это сделать через "Резерв+"

21:38 25.03.2026 Ср
2 мин
Те, у кого есть уважительные причины, могут не являться в ТЦК лично, но есть важный нюанс
aimg Екатерина Коваль
Воинский учет для 17-летних: когда становиться и как это сделать через "Резерв+" Фото: воинский учет в "Резерв+" (Виталий Носач, РБК-Украина)

Ребята, которым в 2026 году исполняется 17 лет (то есть рожденные в 2009 году), должны стать на воинский учет в период с 1 января по 31 июля. Невыполнение этой обязанности без уважительных причин может иметь последствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Волынский областной ТЦК и СП.

Читайте также: Отсрочка "исчезла"? Почему это бывает и могут ли мобилизовать: объяснение адвоката

Кого касается и какие сроки

Постановке на воинский учет подлежат граждане Украины мужского пола, которые достигают 17-летнего возраста. В 2026 году это юноши 2009 года рождения.

Предельный срок постановки на учет - 31 июля 2026 года. Процедура длится с 1 января, поэтому у потенциальных призывников остается еще несколько месяцев, но откладывать ее на последний момент не стоит.

Два способа стать на учет

Военкоматы предлагают два варианта - традиционный и дистанционный.

Личное обращение в ТЦК и СП по месту жительства. Нужно взять с собой паспорт, идентификационный код и свидетельство о рождении (при наличии).

Через приложение "Резерв+". Юноша или его родители могут пройти электронную идентификацию и уточнить данные. Это позволяет стать на учет без визита в ТЦК.

Кто не подлежит постановке на учет

Освобождаются от постановки на учет лица, которые:

  • отбывают наказание;
  • к которым применены принудительные медицинские меры.

Все остальные юноши 2009 года рождения обязаны выполнить это требование до 31 июля.

Что считается уважительной причиной

Если юноша не стал на учет в указанный срок, но имеет уважительную причину, это можно объяснить при следующем обращении. К уважительным причинам относятся:

  • заболевание (подтвержденное врачом);
  • обстоятельства стихийного характера;
  • пребывание на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий;
  • другие обстоятельства, которые сделали невозможным идентификацию или личную явку в ТЦК.

В таких случаях несвоевременная постановка на учет не влечет за собой ответственности. Однако при отсутствии уважительных причин возможно административное взыскание.

Напомним, ранее военный юрист объяснял, в каких случаях бронь могут снять досрочно - в частности, при увольнении или потере предприятием статуса критически важного.

Также не все категории могут оформить отсрочку онлайн - например, если дети рождены за границей. В "Резерв+" постепенно расширяют функционал, но данные должны быть в государственных реестрах.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ТЦК Мобилизация в Украине Воинский учет
Новости
Аналитика
