Воинский учет для 17-летних: когда становиться и как это сделать через "Резерв+"

Ребята, которым в 2026 году исполняется 17 лет (то есть рожденные в 2009 году), должны стать на воинский учет в период с 1 января по 31 июля. Невыполнение этой обязанности без уважительных причин может иметь последствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Волынский областной ТЦК и СП .

Кого касается и какие сроки

Постановке на воинский учет подлежат граждане Украины мужского пола, которые достигают 17-летнего возраста. В 2026 году это юноши 2009 года рождения.

Предельный срок постановки на учет - 31 июля 2026 года. Процедура длится с 1 января, поэтому у потенциальных призывников остается еще несколько месяцев, но откладывать ее на последний момент не стоит.

Два способа стать на учет

Военкоматы предлагают два варианта - традиционный и дистанционный.

Личное обращение в ТЦК и СП по месту жительства. Нужно взять с собой паспорт, идентификационный код и свидетельство о рождении (при наличии).

Через приложение "Резерв+". Юноша или его родители могут пройти электронную идентификацию и уточнить данные. Это позволяет стать на учет без визита в ТЦК.

Кто не подлежит постановке на учет

Освобождаются от постановки на учет лица, которые:

отбывают наказание;

к которым применены принудительные медицинские меры.

Все остальные юноши 2009 года рождения обязаны выполнить это требование до 31 июля.

Что считается уважительной причиной

Если юноша не стал на учет в указанный срок, но имеет уважительную причину, это можно объяснить при следующем обращении. К уважительным причинам относятся:

заболевание (подтвержденное врачом);

обстоятельства стихийного характера;

пребывание на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий;

другие обстоятельства, которые сделали невозможным идентификацию или личную явку в ТЦК.

В таких случаях несвоевременная постановка на учет не влечет за собой ответственности. Однако при отсутствии уважительных причин возможно административное взыскание.