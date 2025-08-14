RU

Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

Военный за взятку пытался вывести курсанта из части: подробности от ГБР

Фото: военный предложил вывезти курсанта из учебного центра (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

На Черниговщине военнослужащему сообщили о подозрении. Офицер за 4000 долларов пытался вывезти мобилизованного курсанта из учебного центра, чтобы тот избежал службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Работники ГБР при содействии СБУ сообщили о подозрении военнослужащему одного из государственных правоохранительных органов специального назначения.

Он, за деньги вывез мобилизованного из учебного центра чтобы тот избежал службы.

Как установило следствие, мужчина еще в июле 2025 года договорился через знакомых в воинской части вывести курсанта с территории части.

За такую услугу обещал заплатить 4 тысячи долларов. К делу он привлек заместителя командира этой же части. В определенное время офицер вывел молодого человека за пределы военного объекта, где другой соучастник ждал его на своем автомобиле.

 

Правоохранители остановили автомобиль, который двигался в сторону Киева, и задержали мобилизованного и его "помощника". В машине нашли:

  • служебное удостоверение,
  • деньги,
  • военную форму,
  • документы.

Военнослужащему объявили подозрение в даче взятки, а курсанту учебного центра - в дезертирстве.

Заместитель командира действовал под контролем правоохранителей. Следователи также проверяют, мог ли задержанный быть причастен к вывозу других людей из воинских частей и учебных центров на Черниговщине.

Уклонение от мобилизации

Заметим, что ранее в Одессе работник ТЦК массово продавал отсрочки военнообязанным по 12-16 тысяч долларов.

Незадолго до этого правоохранители задержали военного из районного ТЦК, который за деньги обещал "договориться", чтобы человека не мобилизовали. Это также произошло в Одесской области.

Также недавно СБУ совместно с Нацполицией разоблачила и заблокировала новые каналы уклонения от мобилизации.

Речь идет в частности о фейковых инвалидности и удостоверениях.

Война России против УкраиныМобилизация в Украине