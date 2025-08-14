Военный за взятку пытался вывести курсанта из части: подробности от ГБР

Работники ГБР при содействии СБУ сообщили о подозрении военнослужащему одного из государственных правоохранительных органов специального назначения.

Он, за деньги вывез мобилизованного из учебного центра чтобы тот избежал службы.

Как установило следствие, мужчина еще в июле 2025 года договорился через знакомых в воинской части вывести курсанта с территории части.

За такую услугу обещал заплатить 4 тысячи долларов. К делу он привлек заместителя командира этой же части. В определенное время офицер вывел молодого человека за пределы военного объекта, где другой соучастник ждал его на своем автомобиле.

Правоохранители остановили автомобиль, который двигался в сторону Киева, и задержали мобилизованного и его "помощника". В машине нашли:

служебное удостоверение,

деньги,

военную форму,

документы.

Военнослужащему объявили подозрение в даче взятки, а курсанту учебного центра - в дезертирстве.

Заместитель командира действовал под контролем правоохранителей. Следователи также проверяют, мог ли задержанный быть причастен к вывозу других людей из воинских частей и учебных центров на Черниговщине.