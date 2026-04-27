Военный документ в смартфоне: как школьникам получить е-ВУД и когда он понадобится

В определенный период родители могут получить запрос от администрации учебного заведения с просьбой предоставить военно-учетный документ ребенка. В Министерстве обороны объяснили, почему школы интересуются этим вопросом и какие именно требования - законны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОУ.
Главное:
е-ВУД - это электронный военно-учетный документ.
Речь идет о цифровой версии ВУД, которую призывник, военнообязанный или резервист может сформировать самостоятельно:
Важно, что этот документ:
В МОУ напомнили, что правовой статус е-ВУД определен пунктом 9 постановления КМУ №559 от 16 мая 2024 года "Об утверждении Порядка оформления (создания) и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов".
Так, электронный военно-учетный документ в любой форме (отображенный на экране телефона или распечатанный) имеет одинаковую юридическую силу - независимо от формы предъявления.
"Это не рекомендация - это прямая норма закона", - подчеркнули в министерстве.
Украинцам сообщили, что "важно учитывать срок действия" электронного военно-учетного документа.
Так, е-ВУД действителен в течение одного года с даты формирования.
"Если год прошел - документ нужно обновить через "Резерв+", - объяснили в Минобороны.
О воинском учете призывников говорится в законе Украины "О воинской обязанности и военной службе".
Так, согласно части 3 статьи 14 ЗУ, на воинский учет призывников берутся граждане мужского пола:
Юношам в Украине стать на воинский учет (чтобы получить потом е-ВУД) можно разными способами:
"После постановки на учет юноша получает военно-учетный документ", - напомнили в МОУ.
Отмечается также, что для подавляющего большинства призывников он оформляется в электронной форме:
"Бумажная форма из ТЦК предусмотрена только для отдельных специфических категорий - в частности, военнообязанных и резервистов СБУ и разведывательных органов", - объяснили в Минобороны.
Вопрос "почему школа интересуется военным учетом" возникает ежегодно, особенно:
"Родители получают от администрации учебного заведения запрос предоставить военно-учетный документ", - уточнили в МОУ.
Украинцам объяснили, что "школы запрашивают этот документ не по собственной инициативе".
Речь о том, что учебные заведения (в соответствии с постановлением КМУ №1487 от 30 декабря 2022 года "Об утверждении Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов") относятся к кругу организаций, обязанных вести персональный воинский учет.
Это означает, по информации Минобороны, что школа:
"Это - обязанность заведения, а не произвольное требование конкретной администрации", - добавили в ведомстве.
Итак, требование предоставить ВУД - законно. Вопрос лишь в том, какую именно форму документа школа имеет право принимать.
Бумажный документ проверяется просто - уполномоченный представитель учебного заведения считывает QR-код ВУД с помощью приложения "Резерв+".
Там отображаются актуальные сведения из реестра:
"Если в школе нет технической возможности считать QR-код, проверку можно осуществить в районном ТЦК - по месту расположения заведения", - отметили в МОУ.
Также допустимо предоставить распечатанный е-ВУД для приобщения к личному делу, ведь распечатанная версия имеет такую же силу, как и цифровая.
Если же юноша еще не состоит на воинском учете, е-ВУД у него не будет (поскольку документ формируется на основании данных реестра).
"В таком случае школа - как орган персонального учета - может напомнить о необходимости явиться в ТЦК в установленные сроки", - сообщили в Минобороны.
Таким образом, для обычного ученика-призывника электронный военно-учетный документ (е-ВУД) - в приложении "Резерв+", на портале "Дія" или распечатанный с QR-кодом - это стандартная форма документа (а не цифровая альтернатива бумажному).
"Требовать вместо него что-либо другое школа не имеет права", - подытожили в пресс-службе Министерства обороны Украины.
