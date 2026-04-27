Військовий документ у смартфоні: як школярам отримати е-ВОД і коли він знадобиться

У певний період батьки можуть отримати запит від адміністрації навчального закладу з проханням надати військово-обліковий документ дитини. У Міністерстві оборони пояснили, чому школи цікавляться цим питанням та які саме вимоги - законні.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОУ.
Головне:
е-ВОД - це електронний військово-обліковий документ.
Йдеться про цифрову версію ВОД, яку призовник, військовозобов'язаний або резервіст може сформувати самостійно:
Важливо, що цей документ:
У МОУ нагадали, що правовий статус е-ВОД визначений пунктом 9 постанови КМУ №559 від 16 травня 2024 року "Про затвердження Порядку оформлення (створення) та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов'язаних та резервістів".
Так, електронний військово-обліковий документ у будь-якій формі (відображений на екрані телефону або роздрукований) має однакову юридичну силу - незалежно від форми пред'явлення.
"Це не рекомендація - це пряма норма закону", - наголосили у міністерстві.
Українцям повідомили, що "важливо враховувати термін дії" електронного військово-облікового документа.
Так, е-ВОД дійсний впродовж одного року з дати формування.
"Якщо рік минув - документ потрібно оновити через "Резерв+", - пояснили в Міноборони.
Про військовий облік призовників йдеться у законі України "Про військовий обов'язок і військову службу".
Так, відповідно до частини 3 статті 14 ЗУ, на військовий облік призовників беруться громадяни чоловічої статі:
Юнакам в Україні стати на військовий облік (щоб отримати потім е-ВОД) можна у різний спосіб:
"Після взяття на облік юнак отримує військово-обліковий документ", - нагадали в МОУ.
Зазначається також, що для переважної більшості призовників він оформляється в електронній формі:
"Паперова форма з ТЦК передбачена лише для окремих специфічних категорій - зокрема, військовозобов'язаних та резервістів СБУ і розвідувальних органів", - пояснили в Міноборони.
Питання "чому школа цікавиться військовим обліком" виникає щороку, особливо:
"Батьки отримують від адміністрації навчального закладу запит надати військово-обліковий документ", - уточнили в МОУ.
Українцям пояснили, що "школи запитують цей документ не з власної ініціативи".
Йдеться про те, що заклади освіти (відповідно до постанови КМУ №1487 від 30 грудня 2022 року "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів") належать до кола організацій, зобов'язаних вести персональний військовий облік.
Це означає, за інформацією Міноборони, що школа:
"Це - обов'язок закладу, а не довільна вимога конкретної адміністрації", - додали у відомстві.
Отже, вимога надати ВОД - законна. Питання лише в тому, яку саме форму документа школа має право приймати.
Паперовий документ перевіряється просто - уповноважений представник закладу освіти зчитує QR-код ВОД за допомогою застосунку "Резерв+".
Там відображаються актуальні відомості з реєстру:
"Якщо в школі немає технічної можливості зчитати QR-код, перевірку можна здійснити у районному ТЦК - за місцем розташування закладу", - зауважили в МОУ.
Також допустимо надати роздрукований е-ВОД для долучення до особової справи, адже роздрукована версія має таку ж силу, як і цифрова.
Якщо ж юнак ще не перебуває на військовому обліку, е-ВОД у нього не буде (оскільки документ формується на підставі даних реєстру).
"У такому випадку школа - як орган персонального обліку - може нагадати про необхідність з'явитися до ТЦК у встановлені строки", - повідомили в Міноборони.
Отже, для звичайного учня-призовника електронний військово-обліковий документ (е-ВОД) - у застосунку "Резерв+", на порталі "Дія" або роздрукований із QR-кодом - це стандартна форма документа (а не цифрова альтернатива паперовому).
"Вимагати замість нього щось інше школа не має права", - підсумували у прес-службі Міністерства оборони України.
