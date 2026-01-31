Военный бюджет РФ "трещит" на фоне мирных переговоров с Украиной и США, - Bloomberg

Россия сталкивается со все более серьезными финансовыми трудностями в финансировании войны против Украины. На фоне переговоров это сужает для Кремля возможности затягивать войну без экономических последствий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По данным источников издания, российское правительство готовится к превышению запланированного дефицита бюджета, если военные расходы снова вырастут. Сейчас Москва ищет дополнительные доходы в объеме до 1,2 триллиона рублей, чтобы удержать дефицит в пределах запланированных 1,6% ВВП.
Ситуацию осложняют падение доходов от экспорта энергоносителей, санкционное давление и укрепление рубля, что уменьшает бюджетные поступления от нефти и газа.
Цена российской нефти Urals остается ниже заложенной в бюджет, а курс рубля существенно крепче прогнозного. В таких условиях доходы от нефти и газа могут оказаться более чем на 2 триллиона рублей меньше ожидаемых, что углубит дефицит.
Хотя формально дефицит бюджета РФ остается относительно умеренным, в прошлом году Кремль был вынужден резко пересмотреть бюджетные показатели. Покрывать недостаток средств пытаются рекордными объемами внутренних заимствований. Но они становятся все дороже.
На фоне экономического давления Кремль не демонстрирует готовности снизить свои территориальные требования в переговорах по Украине. Кремль все еще требует от Украины передать Донбасс.
В то же время источники издания отмечают, что сочетание бюджетных ограничений, санкций и неопределенных перспектив доходов от энергоресурсов постепенно ослабляет позиции России и сужает для российского диктатора Владимира Путина "окно возможностей" для продолжения войны без серьезных внутренних экономических последствий.
Отметим, по данным экономистов и украинской разведки, в целом 2025 год стал худшим для российской торговли за последние 10 лет. Сотни тысяч россиян признаны абсолютно неплатежеспособными, падает все производство, кроме военного, а последнее демонстрирует очень низкие показатели роста.
Кроме этого, в целом экономика России завершила 2025 год с катастрофическими показателями. Доходы от экспорта нефти упали примерно на 20% по сравнению с 2024 годом из-за снижения мировых цен на энергоносители.
А активы фонда нацблагосостояния (ФНБ), которыми РФ компенсирует недобор нефтегазовых доходов, могут полностью иссякнуть уже к концу 2026 года при условии снижения стоимости нефти.
Чтобы компенсировать "дыры" в бюджете, Россия резко увеличила экспорт золота в Китай. При этом объемы резервов в стране сократились до рекордно низкого уровня за последние годы.