В военной академии РФ под Санкт-Петербургом умерли трое курсантов
В военной академии под Санкт-Петербургом умерли трое курсантов. Им біло по 19 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Медуза".
Так, в день до инцидента курсанты были в увольнении, но уже вечером находились в части на построении. Затем они отошли ко сну вместе с сослуживцами.
"Утром курсантам стало плохо, у них пошла пена изо рта и появились признаки эпилептического припадка. Они умерли до прибытия врачей", - говорится в сообщении.
В Telegram-канале Baza уточняется, что один из погибших курсантов был из Нальчика, еще один из Владивостока. Им было по 19 лет.
Как сообщалось, в Курской области РФ срочники устроили взрыв в блиндаже. По предварительным данным, шестеро военных погибли.
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