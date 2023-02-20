В Курской области срочники устроили взрыв в блиндаже: шестеро погибших

В Курской области РФ срочники устроили взрыв в блиндаже. По предварительным данным, шестеро военных погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Так, взрыв произошёл сегодня утром, 20 февраля, в одном из районов Курской области.

"Военнослужащие, расположившиеся в блиндаже, топили печь и неосмотрительно плеснули туда бензин", - говорится в сообщении.

После этого раздался взрыв и вспыхнуло пламя, а на улицу удалось выбежать только двоим военным.

По предварительным данным, шестеро срочников погибли. Однако их тела пока не обнаружили - сейчас из блиндажа откачивают воду после тушения пожара.

Как сообщалось, по меньшей мере, более тысячи мобилизованных россиян были ликвидированы в Украине или погибли на территории РФ с сентября.

Напомним, за последние две недели количество подтвержденных потерь РФ в пять раз превысило обычные еженедельные цифры. СМИ удалось установить имена 14 709 российских военных, погибших на войне в Украине.