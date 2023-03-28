У військовій академії РФ під Санкт-Петербургом померли троє курсантів
У військовій академії під Санкт-Петербургом померли троє курсантів. Їм було по 19 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Медуза".
Так, день до інциденту курсанти були у звільненні, але вже ввечері знаходилися в частині на побудові. Потім вони відійшли до сну разом із товаришами по службі.
"Вранці курсантам стало погано, у них пішла піна з рота і з'явилися ознаки епілептичного нападу. Вони померли до прибуття лікарів", - йдеться в повідомленні.
У Telegram-каналі Baza уточнюється, що один із загиблих курсантів був із Нальчика, ще один із Владивостока. Їм було 19 років.
Як повідомлялося, в Курській області РФ строковики влаштували вибух у бліндажі. За попередніми даними, шестеро військових загинули.
Також раніше ми писали, що щонайменше понад тисячу мобілізованих росіян було ліквідовано в Україні або загинуло на території РФ з вересня.
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