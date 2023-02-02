Есть ли угроза наступления России из Беларуси: ответ командующего обороной Киева

Повторное наступление русской армии с территории Беларуси возможно. Но пока ударной группировки там нет, и для ее создания нужно как минимум два-три месяца.

"Мы не исключаем, что такое наступление может быть. Основная задача агрессора - захватить и сменить власть в Украине. Пока она не будет выполнена, Россия не сможет полностью контролировать Украину. Поэтому это направление мы не исключаем из перечня угрожающих. Мы оцениваем эти силы и имеющиеся у врага средства их способность для выполнения этой задачи", - сказал генерал.

В то же время Павлюк пока не видит группировки, которая может повторить такое наступление. "Она может быть создана, ее могут перебросить с территории России. Поэтому мы готовимся к этому. Но сейчас в Беларуси такой группировки нет", - отметил он.

По его словам, для подготовки наступательной группировки нужно время. "По меньшей мере, два-три месяца - это минимальный срок, за который можно создать соответствующее формирование при наличии человеческого, технического ресурса и базы, где можно осуществлять подготовку личного состава", - сказал он.

Павлюк считает, что наступление с Севера теоретически возможно, если российская армия добьется успеха на Востоке. "Более вероятен сценарий - если у них будет успех на Востоке, тогда возможно наступление по другим направлениям, в том числе и с Севера. Чтобы вести наступательные действия еще где-то, им нужно создать соответствующие группировки сил и средств. Если бы у них была такая возможность, то они не отходили бы с Севера еще тогда, в марте, не убегали бы из Херсона и не были бы выбиты из Харьковской области", - сообщил генерал.

Павлюк отметил, что, несмотря на мобилизацию, в России не так уж много сил и средств. "Да, она имеет преимущество в человеческом ресурсе и боеприпасах. Но их потери достаточно ощутимы для них. И если говорить о белорусском направлении, то, по моему мнению как военного, у России пока нет возможности наступать на два фронта. Ведь невозможно любое подразделение отправить в наступление - людей нужно готовить, потому что они остановятся сразу, как начнут нести потери", - добавил он.

По его словам, ударных группировок в России не так много, чтобы использовать их по нескольким направлениям. "Поэтому многое зависит от того, настолько устойчива будет наша оборона на Востоке и насколько значительные потери мы нанесем противнику. К тому же мы сейчас формируем дополнительные бригады, которые, я надеюсь, помогут переломить ход войны в том числе благодаря вооружению от партнеров", - сказал Павлюк.