В Беларуси анонсировали продолжение боевого слаживания с Россией после учений

В Беларуси будет продолжаться боевое слаживание войск РБ и России в рамках так называемого Союзного государства.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на " БелТА ", об этом заявил командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси Андрей Лукьянович.

Он заявил, что совместные летные учения России и Беларуси якобы не были направлены против третьих лиц и носили сугубо оборонительный характер.

"Исходя из сложной военно-политической ситуации, у нас создана региональная группировка войск (сил). Был усилен и авиационный компонент, летно-тактические учения, которые мы проводили, - один из элементов слаживания наших и российских экипажей. Сейчас это слаживание будет продолжено на нашей территории, чтобы обеспечить безопасность нашей страны и Союзного государства", - добавил Лукьянович.

Отметим, что учения с участием России в Беларуси начались 16 января и продлились до 2 февраля.