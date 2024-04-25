ua en ru
Чт, 25 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Бойцы ССО помогли уничтожить "Бук-М1" РФ, готовящийся для пуска ракет (видео)

Украина, Четверг 25 апреля 2024 08:45
UA EN RU
Бойцы ССО помогли уничтожить "Бук-М1" РФ, готовящийся для пуска ракет (видео) Фото: бойцы ССО помогли уничтожить российский "Бук-М1" (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

Бойцы Сил специальных операций (ССО) помогли уничтожить российский "Бук-М1". Его как раз готовили к пуску ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ССО.

"Операторы 3-го отдельного полка ССО во время разведывательных действий на одном из самых горячих направлений обнаружили зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1" противника, который готовился к пуску ракет", - говорится в сообщении.

Бойцы передали координаты враждебной цели ракетно-артиллерийскому подразделению Сил обороны.

"Бук-М1" не успел выпустить ни одной ракеты - он был оперативно уничтожен", - добавили в ССО.

Ситуация на фронте

Украинские военные отразили 27 атак противника на Авдеевском направлении, удержали позиции и отразили штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении. Авиация уничтожила 3 разведывательные дроны противника.

В частности, как отмечают в Институте изучения войны, российские войска пытаются добиться тактически значимых успехов на Авдеевском направлении. ВСУ продвинулись в Крынках Херсонской области и сохраняют позиции в населенном пункте.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бук Война в Украине
NEWS
Более тысячи окупантов за сутки. Генштаб обновил потери российской армии в Украине
Более тысячи окупантов за сутки. Генштаб обновил потери российской армии в Украине
DAILY
Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится