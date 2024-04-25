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Более тысячи окупантов за сутки. Генштаб обновил потери российской армии в Украине

Четверг 25 апреля 2024 07:48
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Более тысячи окупантов за сутки. Генштаб обновил потери российской армии в Украине Фото: Украинский военный (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Вадим Ребрина

Украинские защитники за сутки ликвидировали еще 1040 российских захватчиков. Общие потери личного состава вражеской армии с начала широкомасштабной агрессии составили около 462 980 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утреннюю сводку Генерального штаба ВСУ 25 апреля.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.04.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 462 980 (+1040) человек ликвидировано;
  • танков – 7255 (+13) ед.;
  • боевых бронированных машин – 13 942 (+14) ед;
  • артиллерийских систем – 11836 (+28) ед.;
  • РСЗО - 1049 (+1) ед.;
  • средства ПВО – 772 (+1)ед.;
  • самолетов – 348 ед.;
  • вертолетов – 325 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 9449 (+10) ед.;
  • крылатые ракеты - 2118 (+1) ед;
  • корабли/катера - 26 ед;
  • подводные лодки – 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 15949 (+57) ед;
  • специальная техника – 1946 (+2).

Более тысячи окупантов за сутки. Генштаб обновил потери российской армии в Украине

Ситуация на фронте

В сегодняшней утренней сводке Генштаб сообщил, что украинские военные отразили 27 атак противника на Авдеевском направлении, удержали позиции и отразили штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении. Авиация уничтожила 3 разведывательные дрона противника.

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Более тысячи окупантов за сутки. Генштаб обновил потери российской армии в Украине
Более тысячи окупантов за сутки. Генштаб обновил потери российской армии в Украине
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