Более тысячи окупантов за сутки. Генштаб обновил потери российской армии в Украине

Украинские защитники за сутки ликвидировали еще 1040 российских захватчиков. Общие потери личного состава вражеской армии с начала широкомасштабной агрессии составили около 462 980 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утреннюю сводку Генерального штаба ВСУ 25 апреля.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.04.24 ориентировочно составили:

В сегодняшней утренней сводке Генштаб сообщил, что украинские военные отразили 27 атак противника на Авдеевском направлении, удержали позиции и отразили штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении. Авиация уничтожила 3 разведывательные дрона противника.

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