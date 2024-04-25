Более тысячи окупантов за сутки. Генштаб обновил потери российской армии в Украине
Фото: Украинский военный (Виталий Носач, РБК-Украина)
Украинские защитники за сутки ликвидировали еще 1040 российских захватчиков. Общие потери личного состава вражеской армии с начала широкомасштабной агрессии составили около 462 980 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утреннюю сводку Генерального штаба ВСУ 25 апреля.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.04.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 462 980 (+1040) человек ликвидировано;
- танков – 7255 (+13) ед.;
- боевых бронированных машин – 13 942 (+14) ед;
- артиллерийских систем – 11836 (+28) ед.;
- РСЗО - 1049 (+1) ед.;
- средства ПВО – 772 (+1)ед.;
- самолетов – 348 ед.;
- вертолетов – 325 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 9449 (+10) ед.;
- крылатые ракеты - 2118 (+1) ед;
- корабли/катера - 26 ед;
- подводные лодки – 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 15949 (+57) ед;
- специальная техника – 1946 (+2).
Ситуация на фронте
В сегодняшней утренней сводке Генштаб сообщил, что украинские военные отразили 27 атак противника на Авдеевском направлении, удержали позиции и отразили штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении. Авиация уничтожила 3 разведывательные дрона противника.
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