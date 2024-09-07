"Представляли опасность": военные США уничтожили дрон и автомобиль йеменских хуситов

Атаки хуситов в Йемене

С начала войны в Секторе Газа в октябре 2023 года, боевики исламской группировки хуситов в Йемене при вооруженной поддержке Ирана начали атаковать торговые корабли под флагами западных государств, направляющиеся в Красное море.

Соединенные Штаты и ряд европейских стран ввели в регион войска и начали защищать коммерческие суда от атак террористов, а также поражать объекты хуситов на территории Йемена.

В конце августа, американские военные уничтожили ракету и беспилотник хуситов.

Ранее возле йеменского города Ходейда, террористы обстреляли нефтяной танкер. Возник риск утечки горючего и загрязнения морской акватории.

В то же время военные США уничтожили два судна хуситов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.