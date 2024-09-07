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"Становили небезпеку": військові США знищили дрон і автомобіль єменських хуситів

Фото: американські військові знищили небезпечні озброєння хуситів (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Американські військові успішно знищили безпілотник і автомобіль підтримки єменських хуситів, що становили небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку в соцмережі Х Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM).

Зазначається, що з останню добу сили Центрального командування США успішно знищили один безпілотний літальний апарат хуситів та одну машину підтримки в контрольованому терористами районі Ємену.

"Ці апарати становили явну і безпосередню загрозу американським і коаліційним силам, а також торговельним суднам у регіоні. Заходи було вжито з метою захисту свободи судноплавства і забезпечення безпеки міжнародних вод для американських, коаліційних і торговельних суден", - йдеться у повідомленні.

Атаки хуситів у Ємені

Від початку війни у Секторі Газа в жовтні 2023 року, бойовики ісламського угруповання хуситів у Ємені за збройної підтримки Ірану почали атакувати торговельні кораблі під прапорами західних держав, що прямують у Червоне море.

Сполучені Штати і низка європейських країн ввели у регіон війська і почали захищати комерційні судна від атак терористів, а також уражати об'єкти хуситів на території Ємену.

Наприкінці серпня, американські військові знищили ракету і безпілотник хуситів.

Раніше біля єменського міста Ходейда, терористи обстріляли нафтовий танкер. Виник ризик виливу пального та забруднення морської акваторії.

Натомість військові США знищили два судна хуситів.

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Ємен