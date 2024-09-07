"Становили небезпеку": військові США знищили дрон і автомобіль єменських хуситів

Атаки хуситів у Ємені

Від початку війни у Секторі Газа в жовтні 2023 року, бойовики ісламського угруповання хуситів у Ємені за збройної підтримки Ірану почали атакувати торговельні кораблі під прапорами західних держав, що прямують у Червоне море.

Сполучені Штати і низка європейських країн ввели у регіон війська і почали захищати комерційні судна від атак терористів, а також уражати об'єкти хуситів на території Ємену.

Наприкінці серпня, американські військові знищили ракету і безпілотник хуситів.

Раніше біля єменського міста Ходейда, терористи обстріляли нафтовий танкер. Виник ризик виливу пального та забруднення морської акваторії.

Натомість військові США знищили два судна хуситів.

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