"Несли угрозу": военные США уничтожили ракету и дрон йеменских хуситов

За последние сутки в районе Йемена американские военные уничтожили ракету и беспилотный летательный аппарат хуситов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Центрального Командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

"Действия были предприняты с целью защиты свободы судоходства и обеспечения большей безопасности международных вод для американских, коалиционных и торговых судов", - говорится в сообщении.

Военные установили, что эти системы "представляли явную и непосредственную угрозу американским и коалиционным силам, а также торговым судам в регионе".

Атаки йеменских хуситов

С началом войны в Секторе Газа в октябре 2023 года, боевики группировки йеменских хуситов при поддержке Ирана начали обстреливать коммерческие и торговые корабли, следующие через Аденский залив и Красное море.

Военные США и ряда стран ЕС разместили войска в районе Йемена для защиты судов и поддержания стабильности в регионе. Однако несмотря на многочисленные удары по объектам хуситов, атаки до сих пор не прекратились.

Так, на прошлой неделе возле йеменского портового города Ходейда боевики обстреляли нефтяной танкер Sounion. Возник риск разлива нефти в открытое море.

Ранее военные США уничтожили морской дрон и наземную станцию управления хуситов, представлявшие угрозу.

Кроме того, американские военные уничтожили два судна йеменских террористов.

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