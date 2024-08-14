Военные США уничтожили два судна хуситов в Красном море

Военные Соединенных Штатов Америки ликвидировали в акватории Красного моря два судна йеменских боевиков-хуситов.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Twitter (X) Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

В заявлении американского военного ведомства отмечается, что данная операция была осуществлена за прошедшие сутки, 13 августа.

"За последние 24 часа силы Центрального командования США (USCENTCOM) успешно уничтожили два корабля поддерживаемых Ираном хуситов в Красном море", - говорится в публикации.

Согласно заявлению американской стороны, данные судна "несли явную и непосредственную угрозу для сил США и коалиции, а также для торговых судов в регионе".

В Центркоме не уточнили класс или тип ликвидированных хуситских судов.

"Это безрассудное и опасное поведение поддерживаемых Ираном хуситов продолжает угрожать региональной стабильности и безопасности", - добавили в американском ведомстве.

Операция США и союзников в Красном море из-за атак хуситов на корабли

Напомним, американская сторона информирует о ликвидации дронов, ракет и другого вооружения йеменских хуситов достаточно регулярно. Заявление Штатов о ликвидации судов этих боевиков стало редким случаем.

Отметим, что поражение сил и средств хуситов западная коалиция (США, Британия и союзники) предпринимает из-за ударов боевиков по коммерческим кораблям в Красном море и Аденском заливе.

Ранее сообщалось, что 13 июля военные США уничтожили в Йемене несколько дронов хуситов. А 24 июля стало известно, что американские военные уничтожили 3 ракетные установки в подконтрольном хуситам районе Йемена.

Добавим, в начале августа американская сторона заявила об уничтожении нескольких надводных дронов хуситов в Красном море.