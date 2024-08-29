Хуситы подбили нефтяной танкер и допустили спасателей для предотвращения катастрофы
Группировка йеменских хуситов согласилась разрешить буксирам и спасательным судам добраться до поврежденного танкера с нефтью в Красном море.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Представители судоходной компании отметили, что танкер Sounion перевозит 150 тысячи тонн, или 1 миллион баррелей сырой нефти и представляет экологическую опасность. Вероятный разлив топлива может стать одним из крупнейших в истории.
"Несколько стран обратились к Ансарулле (хуситам) с просьбой о временном перемирии для входа буксиров и спасательных судов в район инцидента. Учитывая гуманитарные и экологические проблемы, Ансарулла согласился на эту просьбу", - отметило представительство Ирана в ООН в Нью-Йорке.
Представитель йеменских хуситов Мохаммед Абдулсалам заявил агентству в среду, что временного перемирия не существует, и что группировка согласилась разрешить буксировать нефтяной танкер Sounion только после того, как несколько международных сторон связались с ним.
Судно было обстреляно на прошлой неделе несколькими снарядами возле йеменского портового города Ходейда. Появились противоречивые сообщения о том, что из судна вытекает нефть. Однако Reuters не получило независимого подтверждения того, что топливо вытекает или разливается из судна.
Wow— Leon Simons (is fine) (@LeonSimons8) August 23, 2024
Oil tanker Sounion carrying 150,000 tonnes of crude oil bombed in the Red Sea by Yemeni forces:
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Пентагон заявил во вторник, что третья сторона пыталась отправить два буксира для спасения судна Sounion, но хуситы угрожали их атаковать.
"Sounion сейчас неподвижно стоит в Красном море, где горит и, похоже, вытекает нефть, что представляет как навигационную опасность, так и экологическую катастрофу", - заявил на брифинге представитель Пентагона Патрик Райдер.
По его словам, два буксира были направлены сторонней организацией к горящему Суниону, чтобы помочь со спасением, но хуситы отогнали их. Он добавил, что Центральное командование США активно следит за ситуацией и координирует действия с морскими партнерами по лучшей помощи судну.
Атаки йеменских хуситов
В ноябре 2023 года связанная с Ираном группировка йеменских хуситов начала наносить удары с беспилотников и ракет по коммерческим судам в Красном море, в знак солидарности с палестинцами в войне между Израилем и боевиками ХАМАСа в Секторе Газа.
С тех пор террористы провели 70 атак, в ходе которых потопили два судна, захватили еще одно и убили по меньшей мере трех моряков.
Коалиция США и ряда стран Европы ввела свой флот в регион и помогает Израилю и другим странам бороться с атаками хуситов.
Так, 14 августа американские военные уничтожили два судна йеменских боевиков.
Днем ранее военные уничтожили в Йемене несколько дронов террористов.
В конце июля военные США ликвидировали три ракетные установки террористов в одном из районов Йемена.
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