Хуситы подбили нефтяной танкер и допустили спасателей для предотвращения катастрофы

Представители судоходной компании отметили, что танкер Sounion перевозит 150 тысячи тонн, или 1 миллион баррелей сырой нефти и представляет экологическую опасность. Вероятный разлив топлива может стать одним из крупнейших в истории.

"Несколько стран обратились к Ансарулле (хуситам) с просьбой о временном перемирии для входа буксиров и спасательных судов в район инцидента. Учитывая гуманитарные и экологические проблемы, Ансарулла согласился на эту просьбу", - отметило представительство Ирана в ООН в Нью-Йорке.

Представитель йеменских хуситов Мохаммед Абдулсалам заявил агентству в среду, что временного перемирия не существует, и что группировка согласилась разрешить буксировать нефтяной танкер Sounion только после того, как несколько международных сторон связались с ним.

Судно было обстреляно на прошлой неделе несколькими снарядами возле йеменского портового города Ходейда. Появились противоречивые сообщения о том, что из судна вытекает нефть. Однако Reuters не получило независимого подтверждения того, что топливо вытекает или разливается из судна.

