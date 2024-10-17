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Военные США ударили по складам оружия хуситов в Йемене

Четверг 17 октября 2024 07:07
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Военные США ударили по складам оружия хуситов в Йемене Фото: американские военные ударили по объектам йеменских хуситов (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Американские бомбардировщики нанесли удары по объектам хранения оружия в Йемене, которые связаны с хуситами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что это стало последней попыткой приостановить атаки боевиков, которые привели к перебоям в коммерческом судоходстве в Красном море.

По словам министра обороны Ллойда Остина, удары были нанесены по пяти укрепленным подземным объектам. Он добавил, что атака была реализована с помощью бомбардировщиков B-2, что стало сигналом для террористов.

"Это была уникальная демонстрация способности Соединенных Штатов наносить удары по объектам, которые наши противники пытаются держать вне зоны досягаемости, независимо от того, насколько глубоко они спрятаны под землей, или укреплены", - добавил Остин.

Атаки США на объекты йеменских хуситов

Группировку хуситов в Йемене поддерживает Иран. Вместе с палестинским ХАМАСом и ливанской "Хезболлой", йеменские боевики входят в т.н. "ось сопротивления" США и государствам коллективного Запада.

С началом военной операции Израиля против ХАМАСа в октябре 2023 года, хуситы начали атаковать связанные с западными перевозчиками коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе.

В ответ США и Израиль неоднократно наносили удары по объектам йеменских террористов, однако союзники до сих пор не смогли остановить их атаки.

В начале октября йеменскую столицу Сану и город Ходейда атаковали ракетами. В СМИ предполагают, что атаку реализовали военные США.

4 октября американские военные атаковали 15 объектов хуситов в Йемене. Операцию провели для защиты судоходства.

Через несколько дней Израиль атаковали баллистической ракетой из Йемена.

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