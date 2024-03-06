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Из-за атаки хуситов в Аденском заливе впервые есть погибшие, - посольство Британии

Среда 06 марта 2024 22:18
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Из-за атаки хуситов в Аденском заливе впервые есть погибшие, - посольство Британии Фото: из-за атаки хуситов в Аденском заливе впервые есть погибшие (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В результате атаки хуситов на судно в Аденском заливе погибли два моряка. Это первые жертвы нападений боевиков с начала ударов.

Об этом заявило посольство Британии в Йемене, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Погибли по меньшей мере два невинных моряка. Это печальное, но неизбежное последствие того, что хуситы безрассудно обстреливают международное судоходство ракетами", - сказано в заявлении посольства.

Ведомство призвало хуситов остановиться, а также выразило соболезнования семьям погибших.

Судно True Confidence под флагом Барбадоса было атаковано ракетой примерно в 50 морских милях (92 километра) к юго-западу от йеменского порта Аден.

Моряки покинули судно после удара, а в воде были замечены спасательные шлюпки, рассказал изданию неназванный представитель оборонного ведомства США.

Хуситы взяли на себя ответственность за атаку, заявив, что True Confidence якобы принадлежит американцам. Эта информация является ложной.

Атаки хуситов в Красном море

Напомним, с ноября 2023 года йеменские хуситы начали регулярно атаковать дронами, крылатыми и баллистическими ракетами коммерческие суда в Аденском заливе и в Красном море. Первые нападения начались сразу после начала войны между Израилем и ХАМАС.

В ответ на регулярные атаки боевиков, 12 января США и Великобритания впервые ударили ракетами по военным объектам хуситов в Йемене.

17 января США внесли хуситов в перечень мировых террористических организаций.

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