Военные США и Ирака ликвидировали нескольких лидеров ИГИЛ

Силы Центрального командования США (CENTCOM) и Силы безопасности Ирака провели совместный рейд на западе Ирака, в ходе которого 29 августа были убиты четыре лидера ИГИЛ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу CENTCOM в соцсети Х.

Операция была направлена против лидеров террористов и имела целью подорвать и ослабить способность ИГИЛ планировать, организовывать и реализовывать нападения на гражданское население Ирака, а также на граждан США, союзников и партнеров в регионе и за его пределами.

По результатам текущей оценки результатов рейда, Центральное командование может подтвердить ликвидацию четырех лидеров ИГИЛ:

Ахмад Хамид Хусейн Абд-аль-Джалил аль-Итави, ответственный за все операции в Ираке;

Абу Хаммам, ответственный за надзор за всеми операциями в Западном Ираке;

Абу-Али ат-Туниси, ответственный за надзор за техническим развитием;

Шакир Абуд Ахмад аль-Иссави, ответственный за надзор за военными операциями в Западном Ираке.

"CENTCOM остается преданным делу окончательной победы над ИГИЛ, которые продолжают угрожать Соединенным Штатам, нашим союзникам и партнерам, а также региональной стабильности", - заявил командующий Центрального командования, генерал Майкл Эрик Курилла.