ua en ru
Сб, 31 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Войска США и иракские силы уничтожили 15 боевиков ИГИЛ на западе Ирака, - CENTCOM

Суббота 31 августа 2024 07:45
UA EN RU
Войска США и иракские силы уничтожили 15 боевиков ИГИЛ на западе Ирака, - CENTCOM Фото: военные армии США (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В четверг рано утром, 29 августа, войска США и иракские силы безопасности провели рейд на западе Ирака. В результате операции погибли 15 боевиков ИГИЛ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM).

"Боевики ИГИЛ были вооруженные многочисленным оружием, гранатами и взрывными поясами "смертников"", - говорится в сообщении.

CENTCOM отметило, что целью операции было нападение на лидеров "Исламского государства", чтобы подорвать и ослабить способность ИГИЛ планировать, организовывать и проводить атаки против мирных жителей Ирака, а также граждан США, их союзников и партнеров по всему региону и за его пределами.

Также в командовании добавили, что в после рейда сведений о жертвах среди мирного населения нет. В свою очередь силы безопасности Ирака продолжают осваивать места проведения рейдов.

"ИГИЛ остается угрозой для региона, наших союзников, а также для нашей родины", - подчеркнули в CENTCOM.

В конце публикации сказано, что силы Центрального командования США вместе с коалиционными и иракскими партнерами будут продолжать "агрессивно преследовать этих террористов"

Напомним, что в 5 августа по авиабазе в Ираке был нанесен ракетный удар, где размещены войска США и других стран. По словам двух источников агентства Reuters, авиабаза Айн аль-Асад была атакована двумя ракетами "Катюша".

В результате удара ранения получили по меньшей мере пять американских солдат. Один из военнослужащих получил серьезные ранения.

Также в одной из статей, Reuters писало, что Ирак является редким союзником Ирана и США, на территории которого размещены 2500 американских военных и имеются поддерживаемые Тегераном ополченцы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки ИГИЛ Ирак
NEWS
Россияне продвинулись на Купянском, Покровском и Донецком направлениях: карты ISW
Россияне продвинулись на Купянском, Покровском и Донецком направлениях: карты ISW
DAILY
Страх и сомнения Запада. Почему Украине не дают "дальнобойность" для ударов по России
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Страх и сомнения Запада. Почему Украине не дают "дальнобойность" для ударов по России