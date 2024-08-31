Войска США и иракские силы уничтожили 15 боевиков ИГИЛ на западе Ирака, - CENTCOM

В четверг рано утром, 29 августа, войска США и иракские силы безопасности провели рейд на западе Ирака. В результате операции погибли 15 боевиков ИГИЛ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центрального командования вооруженных сил США ( CENTCOM ).

"Боевики ИГИЛ были вооруженные многочисленным оружием, гранатами и взрывными поясами "смертников"", - говорится в сообщении.

CENTCOM отметило, что целью операции было нападение на лидеров "Исламского государства", чтобы подорвать и ослабить способность ИГИЛ планировать, организовывать и проводить атаки против мирных жителей Ирака, а также граждан США, их союзников и партнеров по всему региону и за его пределами.

Также в командовании добавили, что в после рейда сведений о жертвах среди мирного населения нет. В свою очередь силы безопасности Ирака продолжают осваивать места проведения рейдов.

"ИГИЛ остается угрозой для региона, наших союзников, а также для нашей родины", - подчеркнули в CENTCOM.

В конце публикации сказано, что силы Центрального командования США вместе с коалиционными и иракскими партнерами будут продолжать "агрессивно преследовать этих террористов"