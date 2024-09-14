Військові США та Іраку ліквідували кількох лідерів ІДІЛ
Сили Центрального командування США (CENTCOM) і Сили безпеки Іраку провели спільний рейд на заході Іраку, під час якого 29 серпня було вбито чотири лідери ІДІЛ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку CENTCOM в соцмережі Х.
Операція була спрямована проти лідерів терористів і мала на меті підірвати й послабити здатність ІДІЛ планувати, організовувати й реалізовувати напади на цивільне населення Іраку, а також на громадян США, союзників і партнерів у регіоні та за його межами.
За результатами поточної оцінки результатів рейду, Центральне командування може підтвердити ліквідацію чотирьох лідерів ІДІЛ:
- Ахмад Хамід Хусейн Абд-аль-Джаліл аль-Ітаві, відповідальний за всі операції в Іраку;
- Абу Хаммам, відповідальний за нагляд за всіма операціями в Західному Іраку;
- Абу-Алі ат-Тунісі, відповідальний за нагляд за технічним розвитком;
- Шакір Абуд Ахмад аль-Іссаві, відповідальний за нагляд за військовими операціями в Західному Іраку.
"CENTCOM залишається відданим справі остаточної перемоги над ІДІЛ, що продовжує загрожувати Сполученим Штатам, нашим союзникам і партнерам, а також регіональній стабільності", - заявив командувач Центрального командування, генерал Майкл Ерік Курілла.
Боротьба з терористами ІДІЛ
Наприкінці серпня військові США та іракські сили безпеки провели рейд в Іраку та знищили 15 бойовиків ІДІЛ.
Також у Сирії американські військові ліквідували терориста, пов'язаного з "Аль-Каїдою".
Днями військові США знищили дрон і автомобіль єменських хуситів.
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