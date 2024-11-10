Военные США и Британии ударили по объектам хуситов в Йемене, - СМИ

Атаки йеменских хуситов

С началом в октябре 2023 года войны между Израилем и группировкой ХАМАС в Секторе Газа, боевики исламистского движения хуситов в Йемене, которых поддерживает Иран, начали обстреливать торговые суда, проплывающие через Аденский залив и Красное море. Таким образом террористы выражают солидарность с палестинским движением ХАМАС.

Атаки нарушили мировую торговлю, поскольку судовладельцы начали направлять суда в обход Красного моря и Суэцкого канала - более длинным маршрутом вокруг южных берегов Африки.

В ответ на атаки США и Великобритания ввели свои войска в регион Ближнего Востока и начали атаковать военные и инфраструктурные объекты хуситов на территории Йемена.

Так, в начале октября, военные США нанесли ракетный удар по столице Йемена Сане и городу Ходейда.

В середине октября американские военные снова ударили по связанным с хуситами объектам хранения оружия в Йемене.

Хуситы также пытаются атаковать западных военных и однажды даже запускали ракеты по столице Израиля.

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