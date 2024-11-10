RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Военные США и Британии ударили по объектам хуситов в Йемене, - СМИ

Фото: американские и британские военные ударили по складам хуситов в Йемене (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Вечером в субботу, 9 ноября, военные США нанесли авиаудары по объектам хуситов в Йемене. Поражены склады с оружием, из которого террористы обстреливают корабли у побережья страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel и Reuters.

Отмечается, что удары были нанесены по складам, на которых хранилось современное оружие, из которого террористы обстреливали суда в Аденском проливе и Красном море.

Телеканал хуситов "Аль-Масира" сообщил в воскресенье, что военные США и Великобритании нанесли удары по столице Йемена Сане, провинции Амран и другим районам страны.

СМИ и местные жители сообщили, что западные военные совершили около девяти рейдов на Сану, её пригороды и провинцию Амран.

Атаки йеменских хуситов

С началом в октябре 2023 года войны между Израилем и группировкой ХАМАС в Секторе Газа, боевики исламистского движения хуситов в Йемене, которых поддерживает Иран, начали обстреливать торговые суда, проплывающие через Аденский залив и Красное море. Таким образом террористы выражают солидарность с палестинским движением ХАМАС.

Атаки нарушили мировую торговлю, поскольку судовладельцы начали направлять суда в обход Красного моря и Суэцкого канала - более длинным маршрутом вокруг южных берегов Африки.

В ответ на атаки США и Великобритания ввели свои войска в регион Ближнего Востока и начали атаковать военные и инфраструктурные объекты хуситов на территории Йемена.

Так, в начале октября, военные США нанесли ракетный удар по столице Йемена Сане и городу Ходейда.

В середине октября американские военные снова ударили по связанным с хуситами объектам хранения оружия в Йемене.

Хуситы также пытаются атаковать западных военных и однажды даже запускали ракеты по столице Израиля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Йемен