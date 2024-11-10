Військові США та Британії вдарили по об'єктах хуситів у Ємені, - ЗМІ

Зазначається, що удари було завдано по складах, на яких зберігалася сучасна зброя, з якої терористи обстрілювали судна в Аденській протоці та Червоному морі.

Телеканал хуситів "Аль-Масіра" повідомив у неділю, що військові США та Великої Британії завдали ударів по столиці Ємену Сані, провінції Амран та інших районах країни.

ЗМІ та місцеві жителі повідомили, що західні військові вчинили близько дев'яти рейдів на Сану, її передмістя та провінцію Амран.