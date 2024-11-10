Военные США и Британии ударили по объектам хуситов в Йемене, - СМИ
Вечером в субботу, 9 ноября, военные США нанесли авиаудары по объектам хуситов в Йемене. Поражены склады с оружием, из которого террористы обстреливают корабли у побережья страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel и Reuters.
Отмечается, что удары были нанесены по складам, на которых хранилось современное оружие, из которого террористы обстреливали суда в Аденском проливе и Красном море.
Телеканал хуситов "Аль-Масира" сообщил в воскресенье, что военные США и Великобритании нанесли удары по столице Йемена Сане, провинции Амран и другим районам страны.
СМИ и местные жители сообщили, что западные военные совершили около девяти рейдов на Сану, её пригороды и провинцию Амран.
Атаки йеменских хуситов
С началом в октябре 2023 года войны между Израилем и группировкой ХАМАС в Секторе Газа, боевики исламистского движения хуситов в Йемене, которых поддерживает Иран, начали обстреливать торговые суда, проплывающие через Аденский залив и Красное море. Таким образом террористы выражают солидарность с палестинским движением ХАМАС.
Атаки нарушили мировую торговлю, поскольку судовладельцы начали направлять суда в обход Красного моря и Суэцкого канала - более длинным маршрутом вокруг южных берегов Африки.
В ответ на атаки США и Великобритания ввели свои войска в регион Ближнего Востока и начали атаковать военные и инфраструктурные объекты хуситов на территории Йемена.
Так, в начале октября, военные США нанесли ракетный удар по столице Йемена Сане и городу Ходейда.
В середине октября американские военные снова ударили по связанным с хуситами объектам хранения оружия в Йемене.
Хуситы также пытаются атаковать западных военных и однажды даже запускали ракеты по столице Израиля.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.