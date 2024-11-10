Военные США и Британии ударили по объектам хуситов в Йемене, - СМИ

Фото: американские и британские военные ударили по складам хуситов в Йемене (Getty Images)

Вечером в субботу, 9 ноября, военные США нанесли авиаудары по объектам хуситов в Йемене. Поражены склады с оружием, из которого террористы обстреливают корабли у побережья страны.